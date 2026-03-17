Nieuwe beweegcoaches starten in gemeente Pekela

PEKELA – Désirée Prins en Tim Beijleveldt zijn vanaf vandaag de nieuwe beweegcoaches van de gemeente Pekela. Samen met collega Jack Kamminga vormen zij het beweegteam van de gemeente. Zij werken vanuit het Huis voor de Sport Groningen en zetten zich in om sport en bewegen voor alle inwoners van Pekela toegankelijker, makkelijker en leuker te maken.

Samen werken aan meer bewegen

Het beweegteam heeft de opdracht vanuit de gemeente Pekela om samen met lokale organisaties zoals sportverenigingen, zorgaanbieders, scholen, de buurt en De Badde meer inwoners kennis te laten maken met sporten en bewegen.

Activiteiten voor jong en oud

De beweegcoaches gaan verschillende beweegprogramma’s organiseren voor verschillende doelgroepen, samen met lokale organisaties. Waaronder vakantieactiviteiten voor kinderen en het beweegprogramma Wereldvrouwen, speciaal voor vrouwen (16+) die nieuw zijn in Nederland. Ook organiseren de beweegcoaches dit jaar fittesten voor senioren en activiteiten voor Doortrappen (veilig op de fiets blijven) en valpreventie.

Nieuwe impuls voor sport en bewegen

De functie van beweegcoach is niet helemaal nieuw in Pekela. Eerder deed de buurtsportcoach bij welzijnsorganisatie De Badde dit werk. Door de samenwerking met Huis voor de Sport Groningen verwacht de gemeente dat sport en bewegen in Pekela een nieuwe boost krijgt.

Wethouder sport Ellen van Klaveren is ontzettend blij met de komst van de nieuwe beweegcoaches:

“Sport en bewegen is belangrijk voor alle inwoners. Niet alleen voor de fitheid, maar ook voor de ontmoetingen en gezelligheid die meedoen aan sport- en beweegactiviteiten met zich meebrengt. Met Désirée en Tim halen we twee ervaren en enthousiaste beweegcoaches naar Pekela. Samen met onze lokale partners willen we nog meer inwoners laten meedoen.”

Ook Karin Zwart, directeur van Huis voor de Sport Groningen, is blij met deze stap en samenwerking met de gemeente Pekela: “Met ons team van enthousiaste en ervaren beweegcoaches zetten we ons dagelijks in om mensen in beweging te krijgen. We vinden het belangrijk dat iedereen de kans heeft om elke dag actief te zijn. Door onze kennis en ervaring in te zetten willen we ook in de gemeente Pekela inwoners inspireren en stimuleren om meer te gaan bewegen.”

Kennismaken

In de komende periode maken Tim en Désirée graag kennis met inwoners, verenigingen en organisaties in Pekela. Heeft u alvast vragen of ideeën op het gebied van sport en bewegen? Neem dan gerust contact op door te mailen naar Tim: t.beijleveldt@hvdsg.nl.

Bron en foto’s: Gemeente Pekela