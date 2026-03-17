Paddentrek in Finsterwolde: oproep om voorzichtig te rijden (Video)

FINSTERWOLDE- Aan de Kromme Elleboog in Finsterwolde speelt zich ieder voorjaar een stille tragedie af. Tijdens de paddentrek steken padden en kikkers massaal de weg over richting het Oldambtmeer en omliggende sloten om zich voort te planten. Veel dieren halen de overkant niet en worden aangereden.
Volgens bewoner Pieter Joop van der Ploeg overwinteren de amfibieën in het bos, terwijl het water zich aan de andere kant bevindt, onder meer bij het Oldambtmeer en omliggende sloten. Zodra in maart de eerste warme en natte dagen aanbreken, komen de dieren tegelijk in beweging. “Dan willen ze allemaal naar het water om zich voort te planten,” legt hij uit. “Dat gebeurt niet geleidelijk, ze moeten elkaar kunnen vinden.”
De trek vindt vooral plaats in de avonduren, vaak rond zonsondergang, wanneer het vochtig is of net heeft geregend. Juist dan zijn automobilisten zich vaak niet bewust van de massale oversteek, waardoor veel dieren worden aangereden.
Van der Ploeg vindt dat jammer, omdat de dieren de winter hebben overleefd en op weg zijn naar hun voortplantingsgebied. Volgens hem kan een kleine aanpassing al verschil maken. “Als mensen op zo’n warme, natte avond wat rustiger rijden, kunnen veel dieren gespaard blijven.”
De paddentrek duurt meestal maar enkele avonden per jaar. Bewoners hopen daarom dat weggebruikers in die periode extra voorzichtig zijn, zodat meer padden en kikkers veilig het water bereiken.
Malou Vos