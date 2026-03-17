Paddentrek in Finsterwolde: oproep om voorzichtig te rijden (Video)

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 17 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEEST BEWOLKT | NA VANDAAG ZONNIG

Het is een overwegend bewolkte dag vandaag en vanochtend is er ook nog kans op een drup motregen. Het is pas later in de middag en vanavond dat er een paar redelijke opklaringen voorbijkomen. Koud is het niet want er is maar een zwakke tot matige zuidenwind, maar warm is het ook niet want het maximum is maar 10 of 11 graden.

Vannacht klaart het wel goed op en dan wordt het helder met misschien een paar mistflarden. Morgen is daarna een zonnige dag voor de verkiezingen. Het begint wel redelijk fris want de minimumtemperatuur is in de vroege uren ongeveer 4 graden, maar de maximumtemperatuur is morgenmiddag zo’n 14 graden. Er staat morgen een zwakke tot matige zuidoostenwind, windkracht 2 tot 3.

Donderdag is er zelfs maar weinig wind dus dat wordt een heel rustige dag. De nacht is koud met minimumtemperatuur rond +1 en vorst aan de grond. Het is morgen zonnig met geleidelijk meer sluierbewolking. Vrijdag en in het weekend is er een noordoostenwind en dat geeft iets lagere middagtemperaturen: 11 tot 13 graden. Het is vrijdag en volgend vrij zonnig met soms wat laaghangende bewolking.