Pavlo en Moos van Damclub Winschoten geslaagd voor damdiploma

WINSCHOTEN – Woensdagmiddag 11 maart mochten Moos 10 jaar en Pavlo 11 jaar beide wonend in Winschoten, na een succesvol gemaakt examen, in de “cursusruimte” van bibliotheek Winschoten een damdiploma in ontvangst nemen. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten. Moos slaagde voor damdiploma niveau 2, oftewel Wiersma wit en Pavlo voor diploma niveau 4, oftewel Sijbrands wit. Moos en Pavlo zijn beide onlangs begonnen met de damcursus, respectievelijk niveau 3 en niveau 5.
Moos geslaagd niveau 2 wit
Dit cursusboek is onderverdeeld in een wit en zwart gedeelte. Het eerste gedeelte begint eenvoudig, waarbij het zwart gedeelte stapje voor stapje verder gaat in de theorie. De cursus begint overigens met de notatie van een partij. Dit is namelijk van eminent belang om een partij te analyseren. Daarnaast komen diverse dambegrippen langs zoals achterlopen, damvangst, eerst ruilen dan aanvallen, offer, stille zet, openingscombinaties, werken met een dam, schommelslag, tussenlopen, meerslag, verdedigen, plakker, dwangzet, tot het vangen van een dam. Na het maken van het zogenaamde “proefexamen” kon Moos starten met het examen van de KNDB. Na een ruime voldoende mocht Moos, na afloop, het diploma in ontvangst nemen en is ondertussen bezig met het cursusboek niveau 3, het zogenaamde zwarte gedeelte van het “Wiersma werkboek”. In dit gedeelte wordt, naast herhalingen, aandacht besteed, aan combineren, eindspel, spelen met een plan, opbouwen en analyseren.
Pavlo geslaagd voor niveau 4 wit.
Het cursusboek niveau 4 wit begint met standaardcombinaties, zoals de Haarlemmer, Coupe Philippe, Coupe Royal, Zetje van Weiss, hielslag, kaatsingzet en damzetjes. Verder komen langs de dwangzet, formaties, zoals staart en vork, dreiging, stille zet, lokzet, offer, aanvallen en verdedigen. Na het met goed gevolg doorlopen van het zogenaamde proefexamen mocht Pavlo beginnen aan het KNDB-examen. Met een ruime voldoende slaagde Pavlo en mocht het felbegeerde diploma in ontvangst nemen. Onderhand is Pavlo begonnen aan het zogenaamde zwarte gedeelte van niveau 5, oftewel Sijbrands zwart. Dit lesboek behandelt het positiespel, schijvenverdeling, vastzetten, opsluiting, doorbreken (naar damlijn), damcombinaties, eindspel, oppositie, lange lijn, tric-traclijnen, vangstellingen en tenslotte de partijopbouw.
Ontwikkeling jeugddammers
Om de speelsterkte van de jeugdspelers te bevorderen staan tegenwoordig voldoende jeugdtoernooien op de damkalender van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB)
Deze fysieke wedstrijden zijn namelijk onontbeerlijk om vooral tegen leeftijdgenoten te spelen en wedstrijdervaring op te doen.
Bron: Geert Lubberink
Foto’s: Johan Tuenter