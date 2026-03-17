Programma Dieverdoatsiemoand bij het gemeentehuis in Selllingen

SELLINGEN – Op zaterdag 28 maart wordt van 10.00u – 14.00u bij het gemeentehuis in Sellingen de Dieverdoatsiemoand gevierd. Iedereen is welkom. Jong en oud! Koffie en Grunneger kouk staat voor u klaar!
Programma:
10.00u – Opening
– Tentoonstelling historisch streekmateriaal
– Heksje Hasje
– Oude ambachten: kantklossen, frivolite en spinnen
– Fototentoonstelling
– Verkoop streekproducten
10.30u – Broes Kurzes Grunnegers (max. 20 personen): 5 varianten Gronings, voordracht en Westerwolds lied, opdrachten en quiz.
11.30u – Broes Kurzes Grunnegers (max. 20 personen)
13.15u – Muzikaal optreden Josien Bakker
14.00u – Einde
Bron: Gemeente Westerwolde