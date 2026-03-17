Programma Dieverdoatsiemoand bij het gemeentehuis in Selllingen

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Radio Westerwolde

SELLINGEN – Op zaterdag 28 maart wordt van 10.00u – 14.00u bij het gemeentehuis in Sellingen de Dieverdoatsiemoand gevierd. Iedereen is welkom. Jong en oud! Koffie en Grunneger kouk staat voor u klaar!

Programma:

10.00u – Opening
– Tentoonstelling historisch streekmateriaal
– Heksje Hasje
– Oude ambachten: kantklossen, frivolite en spinnen
– Fototentoonstelling
– Verkoop streekproducten

10.30u – Broes Kurzes Grunnegers (max. 20 personen): 5 varianten Gronings, voordracht en Westerwolds lied, opdrachten en quiz.

11.30u – Broes Kurzes Grunnegers (max. 20 personen)

13.15u – Muzikaal optreden Josien Bakker

14.00u – Einde

Bron: Gemeente Westerwolde

