Provincie zet extra stappen voor schoon en gezond water

GRONINGEN – De provincie Groningen komt met impulsmaatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. De waterkwaliteit staat onder druk en daarom is extra inzet nodig. De maatregelen helpen om dichter bij het doel te komen: schoon en gezond water voor iedereen in Groningen. De provincie laat hiermee zien dat schoon water een belangrijke basis is voor mens, dier, natuur en economie.

Waarom deze impuls nodig is

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt dat al het water in Europa schoon en gezond is. In Groningen is al veel werk verzet, maar er zijn nog stappen nodig om de waterkwaliteit verder te verbeteren. De impuls geeft extra kracht aan dat werk en zorgt ervoor dat de provincie blijft investeren in gezonde sloten, meren en grondwater. Gedeputeerde Nadja Siersema benadrukt het belang hiervan: “Schoon water is van grote waarde voor iedereen in Groningen. Het is belangrijk voor mensen, natuur én voor de economie. Met deze impuls wordt extra aandacht gegeven aan het verbeteren van de waterkwaliteit, samen met waterschappen, gemeenten, inwoners en bedrijven.”

Wat dit betekent voor inwoners en bedrijven

De provincie wil inwoners actief betrekken bij het verbeteren van de waterkwaliteit. Daarom wordt gewerkt aan een bewustwordingscampagne. Deze campagne staat nog in de beginfase, maar richt zich op kleine, praktische keuzes die echt helpen. Een voorbeeld is het gebruik van een vlooienpil voor honden in plaats van een vloeibaar middel. Vloeibare middelen spoelen via regenwater gemakkelijk naar sloten en kunnen daar schade veroorzaken. Een pil voorkomt dat. Ook helpt het als medicijnen niet in het toilet worden gegooid, maar worden ingeleverd bij de apotheek. Zo komen schadelijke stoffen niet in het water terecht. Zulke initiatieven laten zien dat iedereen kan bijdragen aan schoner water. Ook bedrijven krijgen te maken met veranderingen. Vergunningen zullen steeds beter moeten aansluiten bij de KRW‑doelen. De provincie gaat met bedrijven en gemeenten in gesprek over hoe er wordt geloosd op het riool en hoe dit schoner kan.

Samen blijven werken aan schoon water

De provincie werkt ook nauw samen met waterschappen, gemeenten, inwoners en bedrijven. Water stopt niet bij de provinciegrens, daarom is er ook afstemming met Drenthe, Friesland en het Rijk. Alleen door samen te werken kan de waterkwaliteit stap voor stap verbeteren. De Impulsmaatregelen laten zien dat schoon water een duidelijke prioriteit is. De provincie blijft investeren in een gezonde leefomgeving, nu en in de toekomst.

Bron: Provincie Groningen