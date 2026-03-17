Twee nestkasten voor torenvalken geplaatst in Wedde

WEDDE – Bij de schuur van Hendrik Luth aan de Weddermarke en aan het Oud Wedderveen zijn twee nestkasten voor torenvalken geplaatst.
Na een berichtje van de Vogelbescherming zijn door de werkgroep Torenvalken bij de boerderij van Hendrik Luth twee nestkasten voor torenvalken geplaatst. Hiervoor is subsidie verleend.
In 1968 kwam de torenvalk in dit gebied veelvuldig voor. Tegenwoordig ziet men ze steeds minder. Door onder andere het gebruik van landbouwgif en intensivering van de landbouw zijn grote delen van het boerenland ongeschikt geworden voor torenvalken. Luth zaait twee hectare van zijn land in met een rogge/wildmengsel. Hier komen muizen op af en dat is het voornaamste voedsel van de torenvalk.
Twee jaar geleden ondernam een paartje torenvalken nog een poging om een nest te maken op een buitenlamp op het erf van Hendrik. Door de torenvalk goede nestgelegenheid te bieden hoopt de Vogelbescherming dat het aantal weer gaat toenemen.
De nestkasten komen op een paal, vier meter boven de grond te staan, zodat het voor bijvoorbeeld marters moeilijk wordt om het nest te plunderen. De palen worden voordat ze geplaatst worden ingesmeerd met een soort rubbercoating. Als nestmateriaal worden er houtsnippers gebruikt. Om te voorkomen dat een nijlgans het nest kraakt, zijn twee horizontale latjes geplaatst, zodat deze vogel er niet meer in kan komen.
Info en beelden: Hilvert Huizing