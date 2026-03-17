Verkoop oude lantaarnpalen levert 7000 euro op

PEKELA – De verkoopactie van de oude lantaarnpalen, die langs het Pekelder Hoofddiep stonden, heeft 7000 euro opgeleverd.
De gemeente verving eerder de oude voor nieuwe lichtmasten. Pekelders konden zich vervolgens aanmelden om in aanmerking te komen voor een oude lantaarnpaal. Daar werd massaal op gereageerd. Onder het motto wie het eerst komt, wie het eerst maalt gingen de lantaarnpalen in de verkoop. In twee dagen tijd gingen alle nog in redelijke staat verkerende oude palen en lichtbakken van de hand. Inwoners konden hun paal afhalen bij de gemeentewerf aan de Wedderweg.
Inmiddels staat er in veel Pekelder tuinen een historische lantaarnpaal. De opbrengst van de verkoop gaat naar de kinderboerderij in Oude Pekela en de dierenweide in Nieuwe Pekela. De organisaties krijgen op een nog nader te bepalen datum elk een cheque van 3500 euro uitgereikt.
Bron: Gemeente Pekela