ChristenUnie Oldambt tevreden met behoud zetel volgens tussenstand

WINSCHOTEN – De ChristenUnie in Oldambt lijkt haar zetel in de gemeenteraad te behouden. Dat blijkt uit de eerste tussenstanden tijdens de verkiezingsavond. Lijsttrekker Willie de Boer reageert in Winschoten opgelucht en tevreden.
“Tot nu toe is de tussenstand dat wij onze zetel behouden, dus daar zijn wij heel erg blij mee,” zegt De Boer.
Volgens haar was dat vooraf ook het belangrijkste doel van de campagne. “Wij zijn de campagne ingegaan met het idee dat als we onze zetel behouden, dat winst zou zijn.”
Tijdens de campagne groeide de hoop op mogelijk meer zetels, maar dat lijkt er volgens de voorlopige cijfers niet in te zitten. “Als je er eenmaal middenin zit, ga je toch denken: misschien zit er een tweede zetel in. Maar daar lijkt het nu niet op.”
De Boer benadrukt dat de partij bewust heeft ingezet op zichtbaarheid en het bereiken van nieuwe kiezers. Dat was volgens haar extra belangrijk, omdat de ChristenUnie bij eerdere landelijke, Europese en provinciale verkiezingen verlies leed. “We wilden laten zien dat we hier in Oldambt juist lokaal actief zijn.”
Hoewel de eerste signalen positief zijn, blijft de partij voorzichtig. De uiteindelijke uitslag kan nog veranderen. “Dit is een tussenstand, dus dat zegt nog niet alles,” aldus De Boer. “We zijn benieuwd hoe de definitieve verdeling van de zetels eruitziet en wie uiteindelijk de grootste partij wordt.”
