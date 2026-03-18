Daan, Luna, Elise en Saar naar de provinciale finale van de Voorleeswedstrijden

WINSCHOTEN – Daan, Luna, Elise en Saar zijn door naar de provinciale finale van de Voorleeswedstrijden in Veendam.
Op woensdag 18 maart was de halve finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Elf deelnemers van de gemeentes Eemsdelta, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Veendam, Stadskanaal en Westerwolde namen ons mee op reis in verhalen!
Op trollenjacht, naar een superheldenschool, zombies, een Bisschop-Zwieber- Zwabber-Tokkiepokkie-Prikkietikke-Bim-Bam-Bonifatius-zwaard, een vuurbal die alles op wil blazen… Er was weer heel wat te beleven in de boeken die gelezen zijn!
De juryleden waren Femke Nap (de Kinderburgemeester), Franzis Pranger-Wiese (De Duitse juf) en Refia Doevendans (de voormalige Stadsdichter van Oldambt). Zij beslisten dat Daan (CBS Maranatha, Winschoten), Luna (OBS De Vlinder, Ter Apel), Elise (CBS De Zonnewijzer, Siddeburen) en Saar (GBS Het Baken, Delfzijl) doorgaan naar de Provinciale Finale in Veendam op woensdag 15 april!
