Frits na 60 jaar nog steeds gek op de reebruine ogen van Trijn

OUDE PEKELA – ‘Dij broene ogen, dij binnen t aldermooist.’ De ogen van Frits Zuurman uit Oude Pekela twinkelen als hij het over zijn vrouw Trijn heeft. Het waren haar mooi ogen waarvoor hij viel, begin jaren zestig van de vorige eeuw. Woensdag, op verkiezingsdag, vieren Frits (80) en Trijn (79) hun 60-jarig huwelijk.



De eerste keer dat hij haar in die reebruine ogen keek was in de wachtkamer van het St. Lucasziekenhuis in Winschoten. Frits van de Schoolstraat in Vlagtwedde was daar om geholpen te worden aan een voorhoofdsholteontsteking. Trijn van de Eigenhaardstraat in Nieuwe Pekela was er met haar moeder die hartpatiënt was. In de wachtkamer was er een paar keer stiekem oogcontact tussen de twee. Maar daar bleef het bij. Een gesprek kwam er niet.



En of het zo moest zijn: Frits kwam niet lang daarna het wichtje met de mooie ogen weer tegen in café -restaurant annex concertzaal Feringa in Alteveer. En toen was het meteen raak. Nooit zouden ze elkaar meer loslaten.



Op hun trouwdag in 1966 was het noodweer en ging de trouwauto zomaar stuk. Maar Frits liet zich niet uit het veld slaan en met een nieuwe hele andere trouwwagen belandde het bruidspaar uiteindelijk toch op het gemeentehuis van Nieuwe Pekela.



Frits werd op zijn veertiende al timmerman. Zijn vader had hem op zijn twaalfde achter op de fiets vanuit Vlagtwedde naar de ambachtsschool in Winschoten gebracht. Tegen de leraar zei pa: ‘Ie mouten der n goie timmerman van moaken.’ Pa Zuurman was zelf timmerman en drie van zijn twaalf kinderen waren het ook.



Dankzij zijn oudste broer Ollie kroop Frits al na twee jaar ambachtsschool op de carrièreladder bij bouwonderneming Ballast Nedam. Van zijn eerste loon van 5 gulden per week bij het plaatselijk timmerbedrijf tot bouwkundig tekenaar bij de grote bouwonderneming.



Een ernstig auto-ongeluk betekende voor Frits en vrouw Trijn een omwenteling in het leven. Trijn moest definitief stoppen met werken bij de Verslavingszorg in Winschoten en Frits ging na een lange revalidatie aan de slag bij werkvoorzieningsschap Synergon (later Afeer) waar hij op zijn 62e met pensioen ging.



In 1995 verhuisde het gezin Zuurman van Nieuwe Pekela naar de Harmoniestraat in Oude Pekela. Een compleet nieuwe woning getekend door Frits zelf. En daar wonen ze tot op de dag van vandaag, zestig jaar na hun trouwen. In die liefdevolle tijd kregen ze twee zoons en vijf kleinkinderen.

En nog steeds kijkt Frits elke dag in die mooie reebruine ogen van zijn Trijn. Je zou er een liedje over kunnen schrijven…..

Bron en foto’s: Gemeente Pekela