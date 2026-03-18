Grietje Smit-Norder beleeft spannende verkiezingsavond met vertrouwen en dankbaarheid

PEKELA – Voor Grietje Smit-Norder, lijsttrekker van Samen Voor Pekela, is de verkiezingsavond een moment vol spanning, hoop en emoties. Terwijl de eerste stemmen worden geteld, wacht zij samen met partijgenoten, familie en supporters op de uitslag.
Smit-Norder geeft aan dat de avond onvermijdelijk spannend is, maar dat zij het vertrouwen niet verliest. Ze spreekt van “goede moed” en benadrukt hoe belangrijk de steun van haar omgeving is. Juist de aanwezigheid van mensen die haar de afgelopen periode hebben gesteund, geeft haar rust.
De ervaren politica staat al jarenlang midden in de lokale politiek. Met haar kandidatuur als lijsttrekker wil Samen Voor Pekela voortbouwen op die ervaring, gecombineerd met nieuwe energie binnen de partij. Het verkiezingsprogramma richt zich op concrete verbeteringen voor het dorp, onder het motto “Nait Proaten mor Doun”.
Tijdens de avond overheerst bij Smit-Norder vooral een gevoel van dankbaarheid. Ze zegt zich gesteund te voelen door iedereen die naast haar staat, zowel binnen de partij als privé. Die betrokkenheid maakt de lange campagneperiode volgens haar de moeite waard, ongeacht de uiteindelijke uitslag.
Later op de avond wordt duidelijk hoeveel zetels Samen Voor Pekela weet te behalen en of de partij haar positie in de gemeenteraad kan versterken. Voor Smit-Norder is het in ieder geval een avond die zij samen met haar achterban beleeft.
Malou Vos