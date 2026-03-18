Jongen (16) uit Oostwold vermist

OOSTWOLD – Via Burgernet wordt verzocht uit te kijken naar een vermiste jongen van 16 jaar uit Oostwold.
Men vermoedt dat hij mogelijk in Groningen of Veendam verblijft. Hij is gisteren om twaalf uur voor het laatst gezien in de wijk Helpman in Groningen. Mogelijk reist hij met het openbaar vervoer en is hij in het gezelschap van een andere jongen.
De vermiste jongen is 16 jaar, 1.75m lang, heeft een slank postuur, een lichte huidskleur en een opgeschoren kapsel met krullend haar. Hij kijkt altijd naar beneden en heeft rode wangen. Hij is gekleed in een donkere spijkerbroek, een zwarte jas, zwarte Nikes en heeft een zwarte rugtas bij zich.
Tips graag doorgeven via 112.
Bron: Burgernet