Kijk hier live mee om de verkiezingsuitslagen van de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela live te volgen

Vanaf 21.30 uur:
Vandaag staat Nederland in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Om de kijker optimaal te informeren over de politieke toekomst van de regio, verzorgt Groningen1 een speciale live-uitzending.
Vanaf 21:30 uur schakelen we tussen de verschillende telposten in de gemeenten Westerwolde, Pekela en Oldambt. We praten u bij over de voorlopige prognoses en de sfeer onder de partijen. Of u in Winschoten, Bellingwolde of Oude Pekela woont: voor de meest actuele stand van zaken kijkt u 18 maart naar Groningen1. Onze verslaggevers en technici houden u vanuit het Spiekerhûs in Ter Apel, het gemeentehuis in Oude Pekela en De Klinker in Winschoten live op de hoogte van de uitslagen en de bijzonderheden.
In het Spiekerhûs in Ter Apel zijn:
- Camera: Aike Godlieb
- Presentatie: Wietze de Roo
- Runner: Henk Guchelaar
In het gemeentehuis in Pekela zijn:
- Camera: Wiktor Moorlag
- Presentatie: Linda Koops
- Runner: Geert Smit
In de Klinker in Winschoten zijn:
- Camera: Eleonora Rosso
- Presentatie: Frans Kroon
- Runner: Saskia Kuiper
- Algemene regie: Sander de Jong
- Regie: Bert Korvemaker
- Grafics: Michiel van der Spek
- Lijnbewaking: Ronnie van der Wal
U kunt de verkiezingsuitslagen van de gemeenten Westerwolde , Oldambt en Pekela live volgen bij Groningen 1. Klik hiervoor op de website van www.westerwoldeactueel.nl op het cameraatje van RTV GO in de rode balk rechtsboven.
RTV Go is ook te zien op:
Ziggo: kanaal 39
KPN: kanaal 1503 (alleen Oldambt)
Odido: kanaal 875
SKV: kanaal 532
Groningen1 is een streekomroep en een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde.