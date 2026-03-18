DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Dörpen

In de vroege uren van dinsdagochtend vond op het treinstation van Dörpen een poging tot inbraak plaats. De poging mislukte, maar er werd aanzienlijke schade aangericht. Een verdachte is aangehouden. De politie doet een oproep aan getuigen.

Volgens de eerste bevindingen probeerden meerdere daders rond 4.00 uur ’s ochtends de kaartautomaat open te snijden. Ze slaagden er niet in bij het geld te komen. De schade wordt geschat op ongeveer € 20.000. Onder de achtergelaten voorwerpen bevonden zich een snijgereedschap, die vermoedelijk bij de inbraak is gebruikt, en een jas. De kaartautomaat werd forensisch onderzocht en er werd bewijsmateriaal verzameld.

In het kader van de daaropvolgende zoekactie, waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet, werd een 21-jarige Nederlander aangehouden. Na afronding van de eerste politieprocedures werd de verdachte vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Osnabrück op +49 541 331280.

Niederlangen

Tussen zaterdag 6 maart 20.00 en zondag 7 maart 11.00 uur is aan de Eichenweg in Niederlangen een kentekenplaat gestolen. De auto met het kenteken EL-MJ 7820 stond onder een carport. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Lathen 05933/924570.

Bunde

De Duitse politie heeft afgelopen nacht een 51-jarige man aangehouden. Hij zat als passagier in een internationale touringcar die van Nederland naar Duitsland reisde. In het kader van de tijdelijk heringevoerde interne grenscontroles controleerden agenten de touringcar rond 2:15 uur ’s nachts bij de rustplaats Bunderneuland aan de A280.

Tijdens de controle van de 51-jarige Griekse man ontdekten de agenten dat er een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. Hij had nog een boete van € 890 of 89 dagen gevangenisstraf openstaan ​​voor diefstal. Omdat de man de openstaande boete niet kon betalen, werd hij naar de dichtstbijzijnde gevangenis gebracht. De autoriteiten hebben ook navraag gedaan naar de verblijfplaats van de man. Er was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd om zijn verblijfplaats te achterhalen.

Twist

Dinsdagavond werd rond 17.45 uur aan de Duits-Nederlandse grens een 49-jarige man aangehouden. In de kofferbak van zijn auto werden twee dozen met 3.500 munten gevonden. De Deense kronen, met een nominale waarde van meer dan € 9.000, bleken vals te zijn. De munten werden in beslag genomen en de 49-jarige man wordt nu strafrechtelijk vervolgd op verdenking van valsemunterij. Nadat de politieprocedure was afgerond, mocht hij zijn reis zonder de munten vervolgen.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland