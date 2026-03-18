Nieuwe partij Westerwolde Lokaal vol vertrouwen verkiezingsavond in

WESTERWOLDE – Vlak voor de start van de verkiezingsavond kijkt Sonja Schreuder van de nieuwe partij Westerwolde Lokaal met vertrouwen uit naar de uitslagen. Bij aankomst overheersen positieve gevoelens en opluchting na maanden campagne voeren.
“Wij staan er heel positief in,” zegt Schreuder. “We hebben allemaal vreselijk ons best gedaan en het kan alleen maar goed uitpakken. We zijn met niks begonnen, dus alles is meer dan niks.”
Van spanning is volgens haar nauwelijks sprake. “Met zoveel lieve mensen om me heen ben ik niet meer zenuwachtig. Ik ben gewoon blij.”
Schreuder is niet alleen aanwezig. Ze wordt vergezeld door mensen uit haar directe omgeving en betrokkenen bij de partij. “We werken niet echt met leden, maar met mensen die met ons meedenken,” legt ze uit. “Daarnaast zijn familie, vrienden, vriendinnen en onze kinderen er ook bij.”
Voor Westerwolde Lokaal is de verkiezingsavond een belangrijk moment. De partij doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en hoopt een plek in de raad te veroveren.
Later op de avond wordt duidelijk hoeveel steun de nieuwe lokale partij van de inwoners van Westerwolde krijgt.
