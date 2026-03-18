SMEERLING – Gronings praten en verstaan kan soms best lastig zijn. Wil je de Groningse Taal beter kunnen verstaan en leren? Kom dan op maandag 23 maart naar de proefles Grunnegs onder leiding van Meike Stedema.
Van 14.30 tot 16.00 uur leer je de basisprincipes van de Groningse taal en hoor je Groninger fragmenten. Dit alles met veel humor gebracht door docente Meike Stedema die al menigeen het Grunnegs heeft bijgebracht.
Deze proefles vindt plaats in Gasterij Smeerling in het Halmingshoes. Aanmelden kan via: https://ticketing.groningsebibliotheken.nl/inschrijven/770058/Proefles-Gronings.html
Datum: maandag 23 maart
Tijd: 14.30 – 16.00 uur
Locatie: Gasterij Natuurlijk Smeerling, Smeerling 15
Bron: Lilian Zielstra