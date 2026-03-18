Stemmen op bijzondere locaties in de regio

REGIO – In verschillende plaatsen in de regio konden inwoners woensdag op opvallende en bijzondere locaties hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In plaats van een standaard stembureau in een school of dorpshuis, werd er onder meer gestemd in een historische vesting, een molen en zelfs op een kinderboerderij.
In Bourtange was De Turfschuur op het marktplein ingericht als stembureau. In de karakteristieke vesting brachten inwoners de hele dag hun stem uit tussen de historische gebouwen.
Ook in Oude Pekela kon op een bijzondere plek worden gestemd. Bij Molen De Onrust aan de Feiko Clockstraat was een stembureau ingericht waar kiezers terechtkonden. De molen vormde een opvallend decor voor het uitbrengen van de stem.
In Winschoten konden inwoners stemmen in het theehuis van de kinderboerderij aan de Bovenburen. Tussen de dieren en bezoekers maakten kiezers gebruik van hun stemrecht.
De stembureaus sluiten woensdagavond om 21.00 uur. Daarna begint het tellen van de stemmen en wordt duidelijk hoe de zetels in de gemeenteraad worden verdeeld.
Malou Vos