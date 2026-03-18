Strategische koers Hoza werpt vruchten af met internationale megaorder

SCHEEMDA – – Rolcontainerproducent Hoza uit Scheemda heeft een grote opdracht binnengehaald bij een internationale speler in de e-commerce en pakketpost uit Zwitserland. De order bevestigt de vernieuwde focus van het bedrijf op de snelgroeiende markt van e-commerce en pakketlogistiek en benadrukt de internationale positie van de fabrikant uit Oost-Groningen.



De opdracht bouwt voort op een langdurige samenwerking. Hoza werkt al twintig jaar samen met de Zwitserse opdrachtgever, die de afgelopen jaren een omvangrijke logistieke transformatie heeft doorgemaakt in nauwe samenwerking met het bedrijf uit Scheemda. Volgens Hoza vormt juist die langdurige relatie de basis voor de nieuwe order.



Vrijwel alle grote e-commercebedrijven en retailorganisaties weten Hoza te vinden. De rolcontainers die in Scheemda worden ontwikkeld en geproduceerd, worden wereldwijd ingezet in distributiecentra en pakketnetwerken. “Als je bedenkt dat internationale logistieke spelers hun oplossingen laten maken in Scheemda, dan mag daar in Oost-Groningen best een beetje gepaste trots over zijn,” zegt Chief Commercial Officer Dennis Koning.



Na de verzelfstandiging zette Hoza vorig jaar een nieuwe strategische koers in met een duidelijke focus op e-commerce en pakketlogistiek. Onder commerciële leiding van Koning werd die koers verder aangescherpt. Sinds het aantreden van algemeen directeur Ard Zweep in 2025 ligt binnen het bedrijf bovendien een sterke nadruk op samenwerking en ruimte voor ideeën van medewerkers. “Teamwork staat bij ons centraal,” zegt Zweep. “We bouwen hier samen aan oplossingen voor onze klanten. Goede ideeën kunnen overal in de organisatie ontstaan, en juist dat maakt ons als bedrijf sterker.” Die aanpak begint zijn vruchten af te werpen. “We hebben bewust gekozen voor een duidelijke focus op e-commerce en pakketrolcontainers. De opdracht bij de Zwitserse klant staat niet op zichzelf; de afgelopen maanden hebben we bij meerdere toonaangevende e-commercebedrijven opdrachten gerealiseerd.”



Hoza bestaat inmiddels 88 jaar en kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Het bedrijf wil in 2038 zijn 100-jarig bestaan vieren als een sterk internationaal bedrijf dat diepgeworteld is in Scheemda. De groei brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Chief Operating Officer Wim Kooman ziet dat Hoza zich snel ontwikkelt. “Door de groei in opdrachten en deze grote order ontwikkelen we Hoza naar het volgende niveau. Vanuit Scheemda bedienen we klanten in heel Europa en daarbuiten. Dat vraagt om uitbreiding van onze capaciteit en onze mensen.” Die groei biedt kansen voor werkzoekenden uit de regio. Hoza zoekt momenteel nieuwe medewerkers voor verschillende functies binnen de operations.

Bron: Hoza