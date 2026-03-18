Tjidde Bos loopt voor hoop: “Ik kan misschien niet meer geholpen worden, maar volgende generaties wel”

STADSKANAAL – Tjidde Bos zet zich samen met zijn wandelbuddy Ard Barkhuis in voor een bijzonder doel: aandacht vragen én geld inzamelen voor onderzoek naar de oogziekte retinitis pigmentosa (RP). Hun eerste uitdaging staat al gepland: de Klap tot Klaploop op maandag 6 april (Tweede Paasdag).

Tjidde leeft zelf met retinitis pigmentosa, een ernstige erfelijke oogaandoening waarbij het zicht langzaam achteruitgaat. “Voor mij, en voor duizenden anderen, betekent dit dat ons gezichtsvermogen stukje bij beetje verdwijnt,” vertelt hij. “Ik ben waarschijnlijk niet meer te helpen, maar generaties na mij wel. Dáár doe ik het voor.”

Wandelen voor onderzoek en bewustwording

Samen met Ard Barkhuis, zijn vaste buddy tijdens het wandelen, neemt Tjidde deel aan verschillende wandeltochten en evenementen. Daarmee willen zij niet alleen aandacht vragen voor RP, maar ook geld ophalen voor belangrijk onderzoek van het Amsterdam UMC.

Hun eerste tocht is de Klap tot Klaploop, een bekende route van Musselkanaal naar Stadskanaal. “Voor mij is lopen met een buddy essentieel,” legt Tjidde uit. “Ard helpt mij om veilig en vrij te bewegen. Samen zetten we letterlijk stappen richting een toekomst met meer perspectief voor mensen met een visuele beperking.”

Hoop op nieuwe behandelingen

Het Amsterdam UMC doet belangrijk onderzoek naar retinitis pigmentosa en mogelijke behandelingen. Om dit werk voort te zetten, is financiële steun hard nodig. Met hun actie hopen Tjidde en Ard daaraan bij te dragen.

“Met elke donatie steun je belangrijk onderzoek, de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en geef je hoop aan iedereen die met deze ziekte leeft,” zegt Tjidde.

Meer dan alleen deze actie

De inzet van Tjidde gaat verder dan alleen deze wandeltochten. Hij zet zich ook actief in voor een inclusieve arbeidsmarkt voor mensen met een visuele beperking. “Iedereen verdient de kans om mee te doen, talent te laten zien en volwaardig onderdeel te zijn van de maatschappij.”

Help mee

Tjidde en Ard hopen op zoveel mogelijk steun. “Elke donatie, groot of klein, maakt echt verschil,” benadrukken ze.

Wil je bijdragen? Dat kan via:

https://www.steunamsterdamumc.nl/fundraisers/tjidde-bos of scan de QR code.

