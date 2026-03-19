BBB Westerwolde behaalt 2 zetels bij gemeenteraadsverkiezingen

WESTERWOLDE – De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Westerwolde heeft BoerBurgerBeweging (BBB) Westerwolde twee zetels opgeleverd. Daarmee is het harde werk van de afgelopen periode beloond.
De partij kijkt met trots en tevredenheid terug op de campagne en de steun die zij van de inwoners heeft ontvangen. “We hebben ons met volle inzet ingezet voor de belangen van onze inwoners, en het is mooi om te zien dat dit wordt gewaardeerd,” aldus BBB Westerwolde.
Met deze twee zetels wil BBB Westerwolde zich de komende jaren blijven inzetten voor een sterk, leefbaar en betrokken gemeente waarin de stem van burgers, ondernemers en agrariërs centraal staan.
Bron: Jochem van der Woude