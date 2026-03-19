CDA Westerwolde dankbaar voor vertrouwen: derde partij in een versnipperd politiek landschap

WESTERWOLDE – Het CDA in Westerwolde is dankbaar en trots op het vertrouwen dat ze van de inwoners hebben gekregen bij de recente verkiezingen. Met dit resultaat zijn ze opnieuw de derde partij geworden in de gemeente Westerwolde.
‘In een politiek landschap dat sterker versnipperd is dan ooit – met maar liefst negen partijen en vier nieuwe partijen ten opzichte van de vorige verkiezingen – is dit een resultaat waar we met recht trots op zijn. Het laat zien dat veel inwoners waarde hechten aan onze inzet voor een betrokken, betrouwbare lokale politiek.
Wij willen alle inwoners die op het CDA hebben gestemd hartelijk bedanken voor hun vertrouwen. Dat vertrouwen nemen wij niet vanzelfsprekend. Het motiveert ons om ons ook de komende vier jaar met volle inzet te blijven werken voor een sterke, leefbare en betrokken gemeente Westerwolde.
Samen blijven we bouwen aan onze dorpen en aan een gemeente waar het goed wonen, werken en leven is’ aldus Harm-Jan Kuper, lijsttrekker CDA Westerwolde