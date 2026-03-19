De voorlopige uitslag van de gemeente Veendam

VEENDAM – Op woensdag 18 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De voorlopige uitslag is bekend. Het opkomstpercentage in de gemeente Veendam was 46,92%
Politieke Partij Stemmen Zetels
GemeenteBelangen Veendam 2.921 7
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 2.052 4
SP (Socialistische Partij) 1.243 2
Veuruutkiek (VUK) 605 1
VVD 1.286 3
D66 619 1
CDA 613 1
ChristenUnie 484 1
DURF 278 0
Voorons Veendam 466 1
Definitieve uitslag
Op donderdag 26 maart 2026 om 10:00 uur vindt de zitting van het Centraal Stembureau (CBS) plaats. Dan wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt.
Bron en foto’s: Peter Panneman