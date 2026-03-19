De voorlopige uitslag van de gemeente Veendam

VEENDAM – Op woensdag 18 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De voorlopige uitslag is bekend. Het opkomstpercentage in de gemeente Veendam was 46,92%

Politieke Partij Stemmen Zetels

GemeenteBelangen Veendam 2.921 7

GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 2.052 4

SP (Socialistische Partij) 1.243 2

Veuruutkiek (VUK) 605 1

VVD 1.286 3

D66 619 1

CDA 613 1

ChristenUnie 484 1

DURF 278 0

Voorons Veendam 466 1

Definitieve uitslag

Op donderdag 26 maart 2026 om 10:00 uur vindt de zitting van het Centraal Stembureau (CBS) plaats. Dan wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt.

