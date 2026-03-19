Deelnemers scootmobieltocht genieten van de voorjaarszon

PEKELA – Vandaag organiseerde Pekela Actief de eerste scootmobieltocht van het seizoen.
Dit jaar organiseert Pekela Actief van maart tot en met september op elke derde donderdag van de maand een scootmobieltocht. Ontdek de mooiste routes, geniet van de natuur en ontmoet nieuwe mensen tijdens deze ontspannen tochten.
Op deze prachtige lentedag was de eerste van deze maandelijkse scootmobieltochten. Vrijwilliger Henk Korte had een schitterende route uitgestippeld. De deelnemers genoten volop van de omgeving in Pekela én Westerwolde.
Ondanks dat ze met een klein groepje waren, zat de sfeer er meteen goed in! Na een gezellige koffiestop bij Brasserie Veendiep in Vriescheloo reden ze weer richting Pekela. Onderweg maakten ze nog een korte (en onverwachte) stop bij ontzettend vriendelijke mensen, omdat één van de accu’s leeg was (heel erg bedankt voor het opladen!)
Gelukkig is iedereen weer veilig thuisgekomen.
Volgende maand gaan ze weer op pad! Wilt u ook mee? Meld u dan aan via www.pekelaactief.nl of bel naar 0597 645000. Tot en met september is er een tocht op elke 3e donderdag van de maand en deelname is gratis.
Oh… en vergeet vooral uw oplader niet mee te nemen
Bron: Annemiek Bakker
Foto’s: Henk Korte