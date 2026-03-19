Dertig nieuwe namen voor Grasnapolsky festival

GRONINGEN – Dertig namen voor de eerste editie van Grasnapolsky op haar nieuwe locatie EMG & Zakkenloods tijdens Hemelvaart (14, 15 en 16 mei) in Groningen stad.



Muziekprogramma

Festival Grasnapolsky bouwt door aan de terugkeer met 30 nieuwe toevoegingen aan de line-up. Van hyperpop tot shoegaze en van punk tot hiphop en via folk weer terug. Acts die glorieus terugkeren en de nieuwste ontdekkingen. DJ’s, bands en alles wat daar tussenin en omheen zit.

Volledige lijst nieuwe artiesten in alfabetische volgorde: Alice Olsthoorn – Badminton – Bricknasty – Brògeal – DJ st. Paul – Figgie – Fit – GLINTSAL – HEADS WILL ROLL – Hiqpy – Hondenfokker – Honey I’m Home – Kaya – Kleine Kova – Ko Kliko – L’orne – M2K – MAIN. – Moonloops – Naaimachine – Naga Kirana – NEWÃRK – Öhne Umlaut – Ontaard – Ratboys – segadeath – SERVICE – tjels – Tom Forever – Velocity Made Good



Hiqpy keert na twee jaar terug op Grasnapolsky, ze speelden een van hun eerste festivalshows op het festival en groeiden daarna uit tot een van Nederlands succesvolste indiebands van de laatste jaren met o.a. twee Edison nominaties en shows op alle grote festivals. Dit jaar komt hun debuutalbum uit en spelen ze op Grasnapolsky op een prime spot. GLINTSAL is een Belgisch duo bestaande uit Glints en FAISAL, zij maken al jaren het enige hiphop programma op Studio Brussel. In dit muzikale project brengen ze hun voorliefde voor 80s synths en soul samples bijeen. Honey I’m Home werd door 3voor12 uitgeroepen de coolste nieuwe band van Nederland en prijkte bovenaan de top25 van Noorderslag. Hun mix tussen shoegaze, indie en emo gooide hoge ogen in Groningen. tjels is een van de grootste ontdekkingen van de Popronde van afgelopen jaar, met haar folk nummers trok ze overal alle aandacht naar haar toe. Een internationale act die geboekt is, is de Schotse band Brògeal die folkmuziek en instrumenten uit Ierland en Schotland combineert om “echte Schotse popmuziek die te folk is voor de indie kids en te indie voor de folky vaders” te maken.



Girls to the front showcase

Grasnapolsky maakt ruimte in het programma voor een samenwerking met Girls to the front. Girls to the front is een Nederlands collectief die alle punkgeluiden viert die FLINTA*-fronted acts in Nederland maken. Samen zijn er een aantal bands geboekt (Hondenfokker, Ontaard & Naaimachine) en wordt er een workshop gegeven

“Heel tof om een diepere samenwerking aan te gaan met collectief Girls to the front. Hét collectief dat zich inzet voor meer zichtbaarheid van FLINTA acts host een stage op de donderdagavond van Grasnapolsky met optredens van Ontaard, Hondenfokker en Naaimachine. Allemaal acts die op het album: Girls to the Front, vol 2 wat afgelopen 13 maart is uitgekomen staan.” – Angelo Pertijs, muziekprogrammeur



Dagtickets

Naast passe-partouts voegt Grasnapolsky vanaf 19 maart ook dagtickets toe aan de verkoop. Met een dagticket kunnen mensen uit de stad het festival gemakkelijk en laagdrempelig een dag uitproberen zonder te hoeven committeren of te betalen voor een heel weekend. Het festival wil naast publiek uit de rest van Nederland zoveel mogelijk mensen uit de stad aanspreken. Met de dagverkoop wil Grasnapolsky ervoor zorgen dat Groningers opnieuw kennis komen maken met het festival en de nieuwe thuisbasis bij de EMG en de Zakkenloods.

Vanaf 19 maart om 10:00 zijn de dagtickets te koop en is het programma per dag is te vinden op de website van het festival www.grasnapolsky.nl



Volledige line-up Grasnapolsky 2026 (tot nu toe)

Alexander Moto – Alice Olsthoorn – Badminton – Bricknasty – Brògeal – Dear Omen – DJ st. Paul – Eva van Manen – Figgie – Fit – Gespuys – GLINTSAL – Halfpastseven – HEADS WILL ROLL – Hiqpy – Honey I’m Home – Hondenfokker – KABOUTERTJE PUTLUCHT – Kaya – Kleine Kova – Ko Kliko – L’orne – M2K – MAHA – MAIN. – MAYA MARIA – Moonloops – Naaimachine – Naga Kirana – NEWÃRK – Öhne Umlaut – Ontaard – Ratboys – Rens & Jaïr – segadeath – SERVICE – The ETTERS – tjels – Tom Forever – Velocity Made Good – XXJULÍA – Yong Yello

Grasnapolsky

Grasnapolsky is sinds 2010 een weekend lang muziek, kunst en expedities op een bijzondere locatie. Het festival zoekt daarbij een gezonde balans tussen bekendere artiesten en nieuwe ontdekkingen. Grasnapolsky vindt altijd plaats op een onontdekte locatie in Nederland en legt een verbinding met de omgeving.



Grasnapolsky is het festival waar acts beginnen voordat ze de grote zalen uitverkopen. Froukje, Goldband, Tamino, S10, Bazart: ze speelden hier in een vroeg stadium van hun carrière. Het festival presenteert jaarlijks zo’n 50 opkomende muzikanten, theatermakers, dichters en beeldend kunstenaars. Bezoekers gaan op ontdekkingstocht in de setting van bijzonder erfgoed. Van intieme sessies tot grote concerten, van installaties tot expedities. Voor de muziekindustrie werkt een optreden op Grasnapolsky als kwaliteitsstempel: deze act is klaar voor de volgende stap.

Bron: Grasnapolsky