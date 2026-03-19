Een veiligere en schonere omgeving rond de school dankzij inzet kinderraad KC De Bouwsteen Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Kleurrijke hekjes voor de school, een extra prullenbak en anti-hondenpoepborden. Dankzij de inzet van de kinderraad van Kindcentrum De Bouwsteen in Finsterwolde is de omgeving rond de school verbeterd. De kinderen schreven samen met de directeur van de school een brief aan de burgemeester met het verzoek om de omgeving rond de school aan te pakken.
De kinderraad vroeg onder meer om een extra prullenbak bij het mozaïekbankje, borden rond het grasveld bij de buitenspeelplaats met de oproep om daar geen honden uit te laten, en een veiliger zebrapad.
Betrokken
“We waren heel blij met de brief van de kinderraad”, zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema van de gemeente Oldambt. “Ik vind het mooi om te zien dat inwoners van onze gemeente – en ook nog eens hele jonge inwoners!- zich betrokken voelen bij hun omgeving en zich daarvoor inzetten. Dat vind ik een voorbeeld voor alle Oldambtsters. Zo zou participatie er wat mij betreft uit moeten zien!”
Kleurrijke hekjes
Op 19 maart kwamen de wensen van de kinderen tot uitvoering. Er zijn kleurrijke hekjes bij de uitgang van de school geplaatst en een duidelijke schoolzonepaal. Ook de gewenste prullenbak is geïnstalleerd. De anti-hondenpoepborden waren al eerder geplaatst.
Verbreding trottoir
Op verzoek van Dorpsbelangen wordt ook het trottoir aan de ingang van De Hardenberg aan de Klinkerweg verbreed zodat daar een zebrapad aangelegd kan worden. Zo kunnen de kinderen nog veiliger oversteken.
Blij met het resultaat
Met deze aanpassingen zijn de wensen van de kinderraad vervuld. De kinderen, ouders en medewerkers van KC De Bouwsteen zijn erg blij met het resultaat en kijken tevreden terug op de samenwerking met de gemeente.
Bron en foto’s: Gemeente Oldambt