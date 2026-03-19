Geld beschikbaar gemaakt voor cultureel activiteitenprogramma ‘Musselkanaal doet mee’

MUSSELKANAAL – Tijdens een bijeenkomst op 16 maart van Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal zijn organisaties en verenigingen uit het dorp bijgepraat over verschillende ontwikkelingen in Musselkanaal. Tijdens de avond is onder andere door wethouder Hofstra bekend gemaakt dat een bedrag van € 90.000,- beschikbaar wordt gesteld voor de verdere uitwerking van het programma ‘Musselkanaal doet mee’.
Met dit bedrag wordt het cultureel activiteitenprogramma ‘Musselkanaal doet mee’ gerealiseerd voor Musselkanaal. Ook wordt gekeken naar het verder ontwikkelen van dit programma.
De bijeenkomst werd georganiseerd door Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal. Normaal gesproken worden er aparte bijeenkomsten georganiseerd voor organisaties en voor verenigingen. Vanwege deze belangrijke aankondiging zijn de bijeenkomsten dit keer samengevoegd. Dat bleek een waardevolle keuze: verschillende partijen konden elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen en de onderlinge samenwerking versterken.
“De betrokkenheid in Musselkanaal is groot. Het is mooi om te zien hoe verenigingen, organisaties en inwoners samen werken aan plannen voor het dorp. Met dit bedrag worden bijvoorbeeld verschillende activiteiten georganiseerd waar het hart van het dorp van opleeft.” aldus wethouder Egbert Hofstra.
Bestuurslid Limke Borgesius van Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal was gisteravond erg blij met de mededeling van de wethouder. “Met deze bijdrage kunnen we het cultureel activiteitenprogramma in Musselkanaal van start laten gaan. Met mooie en gezellige activiteiten creëren we momenten waarop dorpsbewoners van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe verbindingen ontstaan. Dat is zeer goed nieuws voor ons dorp.” aldus Borgesius.
Bron: Gemeente Stadskanaal