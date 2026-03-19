Kinderfestival STORMRAM: een feest voor jonge theaterontdekkers

VEENDAM – In samenwerking met STORMRAM presenteert vanBeresteyn een kleurrijk festival voor kinderen vanaf 2 jaar en hun ouders, met fantasierijke voorstellingen, muziek, prachtige kostuums en volop ruimte om te spelen en ontdekken.

Bezoekers kiezen één van de drie voorstellingen van nieuwe noordelijke theatermakers. Met een ticket krijgen kinderen én ouders niet alleen toegang tot de gekozen voorstelling, maar ook tot het gezellige Play Café in de foyer. Hier kunnen kinderen knutselen, spelen en ontdekken.

Drie bijzondere voorstellingen

Voor de allerkleinsten is er H3Y Wollie (2+) van de Maskermeiden. In deze fantasierijke voorstelling ontmoeten peuters het wollige figuur Wollie, dat net als zij de wereld probeert te begrijpen. Waarom heeft hij voeten? Waarom is hij zo groot? En wie zwaait daar naar hem? Een speelse ontdekkingstocht vol verwondering.

Ook voor jonge bezoekers vanaf 2 jaar is er Rinkel en Saar blijven thuis (2+) van Mizzemos. Rups Rinkel en lieveheersbeestje Saar besluiten vandaag gewoon in hun tuin te blijven. Maar al snel blijkt dat er dichtbij huis van alles te beleven valt. Een muzikaal poppentheater dat kinderen laat kijken naar de kleine wonderen om hen heen.

Voor kinderen vanaf 6 jaar presenteert muziektheatergezelschap Toemla de muzikale jeugdvoorstelling Capaldi over afkomst, familie en verhalen die generaties verbinden. Denise volgt het spoor van haar voorouder Giuseppe Capaldi, de rondreizende poppenspeler die in de 18e eeuw de basis legde voor de poppenkasttraditie op de Dam. Met muziek, poppenspel en verhalen ontdekt ze hoe het verleden nog altijd voortleeft in het heden.

Spelen en ontdekken in het Play Café

Naast de voorstellingen kunnen kinderen terecht in het Play Café, waar ze vrij kunnen spelen in de interactieve installatie Vlechtwerk van Profound Play. Deze zintuiglijke speelplek nodigt uit om te bouwen en te ontdekken, een plek waar fantasie en spel samenkomen.

Met Kinderfestival STORMRAM willen STORMRAM en vanBeresteyn jonge kinderen op een speelse manier laten kennismaken met theater en nieuwe makers uit het noorden.

Datum: Zondag 28 mrt 2026

Aanvang: van 13.00 tot 16.00 uur

Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam

