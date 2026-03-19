DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Zondag vond rond 11:30 uur op de Deverweg in Papenburg een aanrijding tussen een pedelec en een e-scooter plaats. Een 66-jarige man reed op zijn pedelec aan de rechterkant van het fietspad richting Kaufland. Tegelijkertijd reed een e-scooter op hetzelfde fietspad, maar in tegengestelde richting. De twee voertuigen botsten, waarbij de 66-jarige man lichte verwondingen opliep. De pedelec liep voor circa € 300 schade op. De e-scooterbestuurder verliet de plaats van het ongeval zonder gegevens uit te wisselen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.
Meppen
Tussen dinsdag 14:50 uur en woensdag 07:08 uur vond aan de Mozartstraße nabij huisnummer 70 een diefstal uit een Citroën Jumper plaats. Onbekende daders gingen er met diverse gereedschappen, waaronder twee decoupeerzagen, een accuschroevendraaier, een boormachine, een stofzuiger en een gereedschapskist vandoor. Opvallend is dat er geen sporen van inbraak aan het voertuig zijn gevonden. Hoe de daders toegang tot het voertuig hebben verkregen, is momenteel onduidelijk. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Meppen op 05931/9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland