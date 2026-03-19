Lezing Fokke Zijlstra bij Groei en Bloei Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 19 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW VEEL ZON | VORST AAN DE GROND

Het is ook vandaag weer een mooie zonnige dag, al komt er in de loop van de dag wat meer sluierbewolking. Maar na een koude start met minimumtemperaturen tussen 0 en -1, wordt het vanmiddag opnieuw zo’n 15 graden. Er staat vandaag een zwakke tot matige wind uit noordoost tot noord: windkracht 1 tot 3.

Vannacht en morgen is er soms veel bewolking maar vaak schijnt de zon daar morgen ook doorheen. Ook morgen is daardoor een mooie dag, maar het zal wat frisser zijn dan vandaag want het maximum is morgenmiddag maar 11 of 12 graden. Vannacht ligt de temperatuur net boven nul maar er is nog wel kans op nachtvorst aan de grond.

In het weekend is het ‘s middags ongeveer 13 graden en ‘s nachts is het 0 tot 3 graden. Ook dan is er dus kans op nachtvorst. Het is ook een zonnige weekend met een zwakke tot matige wind. Begin volgende week wordt het ‘s nachts iets minder koud en het blijft nog droog, pas vanaf dinsdag neemt de kans op regen geleidelijk toe.