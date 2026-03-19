Matthäus Passie op Olschaansker formaat

OUDESCHANS – Aanstaande zondag 22 maart is er weer een concert in het kerkje van Oudeschans. Het is dit keer geen koffieconcert, want het concert, de Mattahüs Passion op Olschaansker formaat, begint in de middag om 15.30 uur.
Zondag worden door een koor van 12 zangers, waaronder o.m. de sopraan en alt, naast de tenor, bariton en bas, delen uit de Matthäus Passion gezongen. Dit met muzikale begeleiding op piano en viool.
Het concert bestaat uit twee delen van elk 45 minuten, waarin de aria Erbarme dich, het koraal Sind Blitze, Sind Donner en het slotkoor Wir setzen uns mit Tränen nieder niet zullen ontbreken.
In deze mini-Matthäus ligt de nadruk op de harmonie, de interactie tussen de stemmen en het lijdensverhaal, dat op aansprekende manier voor het voetlicht wordt gebracht.
Bij binnenkomst is er een tekstboekje voor u.
15.00u.: thee en koffie klaar
15.30u.: aanvang concert
Bron: Ruud Hemmen
TIP: Wellicht hebt u voorafgaand aan het concert op zondagmiddag tijd om het pas weer geopende en vernieuwde vestingmuseum in Oudeschans te bezoeken. Het vestingmuseum heeft naast de eigen collectie op dit moment een expositie, waar 17 leden van de Kunstkring Westerwolde hun werk laten zien. Of u loopt even binnen bij Galerie Erika Stulp.