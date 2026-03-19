Meld u aan als burgerhulpverlener en registreer uw AED

OLDAMBT – De gemeente Oldambt roept inwoners op om zich aan te melden als burgerhulpverlener en om hun AED te registreren bij HartslagNu. Hoe meer mensen en AED’s beschikbaar zijn, hoe groter de kans dat levens kunnen worden gered bij een hartstilstand.

In de gemeente Oldambt hangen op verschillende plekken AED-kasten met daarin een AED. Sommige van deze apparaten zijn van de gemeente, andere zijn in bezit van particulieren, bedrijven of organisaties. Toch zijn nog niet alle AED’s aangemeld in het oproepsysteem van HartslagNu. De gemeente roept inwoners en organisaties daarom op om hun AED te registreren en zich aan te melden als burgerhulpverlener.

Wanneer iemand 112 belt bij het vermoeden van een hartstilstand, stuurt HartslagNu automatisch een oproep naar burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer. Een deel van hen krijgt de opdracht om direct te starten met reanimeren. Een ander deel krijgt de opdracht om een aangemelde AED op te halen. Alleen deze hulpverleners ontvangen de code om de AED-kast te openen. Op deze manier kan er zo snel mogelijk hulp worden geboden terwijl de ambulance onderweg is.

Op veel plekken in Oldambt hangen AED’s en de meeste zijn dag en nacht beschikbaar. Toch zijn nog niet alle apparaten geregistreerd in het systeem. Door AED’s aan te melden, kunnen deze sneller worden ingezet bij een noodgeval.

Wethouder Erich Wünker benadrukt het belang van burgerhulpverleners: “Bij een hartstilstand telt elke minuut. Burgerhulpverleners kunnen vaak sneller ter plaatse zijn dan de ambulance. Met hun inzet kunnen zij letterlijk het verschil maken tussen leven en dood.”

Ook wethouder Gert Engelkens roept inwoners op om mee te doen: “Samen zorgen we voor een veilige gemeente. Hoe meer mensen zich aanmelden en hoe meer AED’s beschikbaar zijn, hoe groter de kans dat iemand een hartstilstand overleeft.”

Inwoners die kunnen reanimeren en burgerhulpverlener willen worden, en mensen of organisaties die een AED hebben, kunnen zich aanmelden via www.hartslagnu.nl.

Door samen te werken en het netwerk van burgerhulpverleners en AED’s uit te breiden, kan in noodsituaties sneller hulp worden geboden en kunnen meer levens worden gered.

Bron: Gemeente Oldambt