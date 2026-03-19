Open repetitie Excelsior Nieuwe Pekela

PEKELA – Benieuwd hoe het is om in een fanfareorkest te spelen? Op 26 maart 2026 krijg je de kans om het zelf te ervaren tijdens een open repetitie van de Christelijke muziekvereniging Excelsior uit Nieuwe Pekela in het multifunctioneel centrum de Binding.
Muziekvereniging Excelsior bestaat niet alleen uit een fanfareorkest, maar heeft ook een opleidingsorkest voor beginnende spelers, zowel jong als oud. Dus of je nu net begint of al ervaring hebt: er is altijd een plek die bij je past.
Tijdens deze avond staat het ontdekken centraal: bezoekers kunnen komen kennismaken met het orkest, luisteren naar de klanken en de sfeer proeven van samen muziek maken. Bezoekers kunnen vrijblijvend blazen op de aanwezige instrumenten.
De vereniging laat graag zien hoe toegankelijk en gezellig het is om muziek te maken, ongeacht leeftijd of ervaring. Of je nu graag naar de muziek wilt komen luisteren, of nieuwsgierig bent naar het bespelen van een instrument, je bent van harte welkom.
De open repetitie vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur.
Bron: Anne Davids