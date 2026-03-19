Pekelder PVV grootste in Pekela

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 18 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

FRAAI ZONNIG WEER | VRIJDAG WAT BEWOLKING

Een hogedrukgebied boven Polen en Duitsland zorgt vandaag en morgen voor heel mooi weer met veel zon en weinig of geen bewolking. Vandaag is er een zwakke tot matige zuidoostenwind en morgen is er een zwakke wind uit oost tot noordoost. Vandaag stijgt de temperatuur naar een maximum rond 14 graden, en morgen kan daar nog een graadje bij komen. 15 graden dus morgenmiddag, maar tussendoor is het vannacht koud met een minimumtemperatuur rond 3 graden, met een beetje vorst aan de grond.

Na morgen is er een hogedrukgebied op het midden van de Noordzee. Dat geeft een zwakke noordoostenwind met vrijdag enkele wolkenvelden, maar in het weekend opnieuw overwegend zonnig weer. ’s Nachts is het vrijdag en in het weekend koud met minima tussen 0 en 3 graden en dus nachtvorst aan de grond en op de auto. In het weekend is er ’s nachts ook kans op mistbanken.

Na het komend weekend komt er meer wind en komen er ook enkele buien. Maxima in het weekend rond 12 graden, daarna rond de 10 graden.