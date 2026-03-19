Pekelder PVV grootste in Pekela

PEKELA – Tijdens de uitslagenavond is bekend geworden dat de Pekelder PVV de grootste partij is geworden in de gemeente Pekela.
Met een opkomstpercentage van 44,2 procent, iets hoger dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, behaalde de partij 24,96 procent van de stemmen. De verkiezingsuitslag liet een spannende strijd zien: de SP eindigde kort achter de Pekelder PVV met 24,71 procent van de stemmen.
Aan de gemeenteraadsverkiezingen in Pekela namen deel: GroenLinks-PvdA (13,04 procent), Samen voor Pekela (21,48 procent), SP (24,71 procent), Pekelder PVV (24,96 procent) en het CDA (15,81 procent).
Het betreft een voorlopige uitslag. Op donderdag 19 maart worden de stemmen centraal geteld in MFC De Binding. De definitieve uitslag wordt vastgesteld op donderdag 26 maart tijdens de openbare zitting van het centraal stembureau.
Bron: Gemeente Pekela