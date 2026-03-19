PVV blijft na de tweede telling de grootste, nipt voor SP

PEKELA – De Pekelder PVV is ook na de tweede telling van de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing de grootste partij in de gemeente Pekela.
De partij had woensdagavond bij de eerste uitslag slechts elf stemmen voorsprong op de SP. Die voorsprong is na de tweede telling donderdagmorgen in multifunctioneel centrum De Binding hetzelfde gebleven: 1083 om 1072.
Dat Samen voor Pekela derde partij is geworden en het CDA en GroenLinks -PvdA respectievelijk vierde en vijfde zijn geëindigd is ook niet veranderd. Niemand is met voorkeursstemmen gekozen. De zetelverdeling per partij is als volgt: PVV (4), SP (4), Samen voor Pekela (3), CDA (2) en GroenLinks-Pvda (2).
In totaal zijn 4374 stemmen in Pekela uitgebracht. De uitslag is nog voorlopig. Donderdag 26 maart stelt het Centraal Stembureau de uitslag officieel vast.
Bron: Gemeente Pekela