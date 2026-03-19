Spannende verkiezingsavond in Pekela

OUDE PEKELA – De uitslagenavond in het gemeentehuis van Pekela werd geopend en gepresenteerd door Erik Hulsegge en burgemeester Jaap Kuin. Zij openden de avond en maakten de uitslagen van de acht stembureaus in de gemeente één voor één bekend.
De Pekelder PVV is voorlopig als grootste partij uit de bus gekomen bij de gemeenteraadsverkiezingen.
De uitslag ligt dicht bij elkaar, want de SP werd 2e met 11 stemmen verschil.
Samen Voor Pekela eindigt als derde.
Het CDA eindigde deze verkiezingen als vierde
GroenLinks-PvdA is deze verkiezingen de grootste verliezer.
In totaal zijn er 15 zetels te verdelen binnen de gemeenteraad van Pekela De opkomst bedraagt 44,2 procent en ligt daarmee vrijwel gelijk aan die van 2022.
In het gemeentehuis konden belangstellenden vanaf 21.30 uur de uitslagenavond bijwonen. De belangstelling was goed en zorgde voor een levendige en gezellige sfeer, waarbij alle partijen vertegenwoordigd waren. Ook aan de inwendige mens was gedacht: bezoekers konden gebruikmaken van een verzorgde catering met diverse hapjes en niet-alcoholische drankjes.
De eerste uitslag van een stembureau kwam rond 22.00 uur binnen, waarna de overige uitslagen snel volgden. Rond 23.05 uur waren alle stemmen geteld. Erik Hulsegge en burgemeester Jaap Kuin maakten de voorlopige einduitslag bekend. Daaruit bleek dat de Pekelder PVV met een verschil van slechts 11 stemmen op de SP voorlopig de grootste partij is geworden.
Gedurende de hele avond zorgde Jeroen Gras voor achtergrondmuziek, wat bijdroeg aan een ontspannen en prettige sfeer. Rond middernacht kwam er een einde aan de avond.
Freddy Stötefalk