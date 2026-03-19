Toppyjazz geheimen onthult! (Toppyjazz 329)

Vanavond worden misschien wel de vreemdste geheimen onthult uit de jazz wereld.
Her verhaal over Ted McNabb bijvoorbeeld.
Of wat denkt u over Raymond Scott??
Daar sta je dan met je zielige audio spulletjes van een paar duizend euro.
Kijk eens op onderstaande foto wat Raymond Scott allemaal in huis had!
Als u dol bent op samenzwerings theorieen, dan bent u bij de amerikanen aan het goede adres.In de jaren 50 van de vorige eeuw geloofden velen aan Marsmannetjes! Shorty Rogers maakte daar handig gebruik van en maakte daar maar liefst 3 albums over, die verkochten als warme broodjes
Alle verdere bijzonderheden in de uitzending van Toppyjazz, natuurlijk bij Radio Westerwolde.
Playlist :
01 – Margie – Ted McNabb (album Ted McNabb and Company)
02 – Spring Is Here – Ted McNabb (same album)
03 – Close as Pages In A Book – Ted McNabb
04 – They – Mark Murphy (album Mark II)
05 – Martians Go Home!- Shorty Rogers (album The Swinging Mr. Rogers)
06 – The Man With The Golden Arm – Elmer Bernstein/Shorty Rogers (album The Man With The Golden Arm)
07 – Martians Come Back – Shorty Rogers (album Martians Come Back!)
08 – Martians Stay Home – Shorty Rogers (album Martians Stay Home)
09 – The Robot – The Cousins (album Double Gold)
10 – Orbits – Wayne Shorter (album Without A Net)
11 – Message From Where – Raymond Scott with the Secret 7 (album The Unexpected)
12 – The Man With The Golden Arm- Jet Harris (album The Best of Jet Harris)