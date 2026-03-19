Tweede editie van het Rondje Troapel

TER APEL – Op zondag 31 mei 2026 is het zover: de tweede editie van Rondje Troapel in Ter Apel. De route is 4 mijl lang en er zijn verschillende starttijden voor hardlopers en wandelaars. De start en finish zijn bij Camping Moekesgat.
Voor kinderen is er een speciale route van 2,2 km. Basisschoolleerlingen kunnen zich gratis inschrijven, zodat ook de jongste sportievelingen kunnen meedoen en hun eigen prestatie kunnen neerzetten.
Nieuw dit jaar is het Zoakelek Loopje, een loop speciaal voor bedrijven. Hierbij kunnen teams van minimaal 6 personen samen de uitdaging aangaan. Het Zoakelek Loopje staat in het teken van saamhorigheid, plezier en gezonde werknemers. Bedrijven ontvangen onder anderen een apart startvak, een teamvermelding op de website en een unieke medaille voor alle deelnemers.
Wie meedoet en de finish haalt, ontvangt een mooie herinneringsmedaille. Rondje Troapel staat bekend om de gemoedelijke sfeer langs de route en de feestelijke afsluiting bij Moekesgat, waar muziek klinkt en bezoekers terechtkunnen voor eten en drinken.
Programma – zondag 31 mei 2026:
Kidsroute (2,2 km)
Start en finish: Camping Moekesgat
Starttijd: 10.30 uur
Zoakelek Loopje (bedrijvenloop)
Start en finish: Camping Moekesgat
Starttijd: 11.00 uur
4 Mijl
Start en finish: Camping Moekesgat
Starttijden hardlopers: 11.35 uur, 11.40 uur, 11.45 uur en 11.50 uur
Starttijd wandelaars: 12.00 uur
Belangrijk: deelnemers dienen minimaal 30 minuten voor hun starttijd aanwezig te zijn.
Inschrijven voor alle onderdelen kan via www.terapelbeweegt.nl.
Bedrijven kunnen zich voor het Zoakelek Loopje aanmelden via info@terapelbeweegt.nl.
De inschrijving is nu geopend.
Bron: Alfred Veninga