UWV: Meer ontslagen verwacht bij banken

GRONINGEN – In februari daalde het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen, onder andere vanuit het bank- en verzekeringswezen. In het afgelopen jaar nam het aantal WW-uitkeringen in deze sector echter sneller toe dan gemiddeld. Een aantal grote Nederlandse banken heeft forse reorganisaties aangekondigd waarbij landelijk duizenden banen zullen verdwijnen. Met als doel om kosten te besparen zetten zij in op automatisering en AI, bijvoorbeeld bij klantcontact, administratieve processen en werkzaamheden rond anti-witwascontroles. De huidige krappe arbeidsmarkt biedt kansen om over te stappen naar (vergelijkbaar) werk in een andere sector.

Reorganisaties bij Nederlandse banken in najaar 2025

Verschillende grote banken kondigden in de tweede helft van 2025 reorganisaties aan. Zo kondigde ABN AMRO aan dat met de reorganisatie landelijk 5.200 banen zullen verdwijnen, waardoor de werkgelegenheid met bijna een kwart afneemt. Andere grote banken, zoals ASN Bank, ING en De Nederlandse Bank (DNB) kondigden eveneens reorganisaties aan die tot banenverlies leiden. Een voorbeeld zagen we vorig jaar in Groningen, waar een groot deel van de regiokantoren van de toenmalige RegioBank en SNS Bank uit het straatbeeld verdween als gevolg van een reorganisatie door de Volksbank.

Hoewel de banken uiteenlopende redenen geven voor de reorganisaties, is de inzet op kostenbesparing de gemene deler. Door werkprocessen te automatiseren en gebruik te maken van AI, verwachten de banken efficiënter te kunnen werken en met minder mensen hetzelfde werk te kunnen verzetten. AI kan bijvoorbeeld taken ondersteunen of overnemen op ondersteunende afdelingen, zoals bij klantcontact of bij werkzaamheden rond anti-witwascontroles.

Stijging WW-uitkeringen uit bank- en verzekeringswezen

In de arbeidsmarktregio Groningen werken ongeveer 6.500 mensen in de financiële dienstverlening. Het bank- en verzekeringswezen valt hier ook onder. In februari 2026 zijn er in de provincie Groningen 80 mensen met een WW-uitkering die voorheen werkzaam waren in het bank- en verzekeringswezen. Sinds de tweede helft van 2025 groeit het aantal WW-uitkeringen vanuit deze sector sneller dan gemiddeld. Naar verwachting houdt de toename de komende jaren aan, aangezien reorganisaties vaak gefaseerd worden doorgevoerd. Reorganisaties zijn lange-termijn projecten en duren vaak meerdere jaren.

Een kanttekening hierbij is dat een deel van de banen zal verdwijnen door natuurlijk verloop. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld door pensionering de arbeidsmarkt verlaten en dus niet in de WW terecht komen. Ook is de Groningse arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2025 voor veel beroepen krap tot zeer krap. Hierdoor zal naar verwachting een deel van de mensen die geraakt worden door de reorganisatie en hun baan verliezen snel weer ander werk vinden.

Overstappen naar een ander beroep of sector

In de arbeidsmarktprognoses [1] van vorig jaar ging UWV uit van een afnemende banengroei in de financiële dienstverlening. Na een aantal jaren van banengroei, stagneerde deze groei in 2024 en komt het aantal banen in Groningen uit op 5.200 in 2027. Door de mogelijkheden van AI om vastomlijnde processen te versnellen of zelfs over te nemen, zal er voor een aantal beroepen in de toekomst minder werk zijn bij banken. Uit eerder onderzoek van UWV [2] kwam naar voren dat vooral administratieve functies en klantcontactberoepen kwetsbaar zijn voor vervanging door AI. Voor mensen in deze beroepen kan het verstandig zijn om na te denken over hun toekomstige positie op de arbeidsmarkt. Daarbij kan het helpen om te kijken naar beroepen waarin vergelijkbare vaardigheden worden gevraagd, maar waar de vraag naar personeel juist groot is.

Erik Oosterveld, arbeidsmarktadviseur bij UWV: “De aangekondigde reorganisaties bij banken benadrukken het belang van wendbaarheid. De werkgelegenheid in de financiële dienstverlening neemt af waardoor de baankansen minder worden. Tegelijkertijd beschikken veel mensen uit deze sector over vaardigheden en werkervaring die ook in andere sectoren goed bruikbaar zijn. Zo kunnen mensen die werkzaam zijn in klantcontact of financiële functies hun vaardigheden ook inzetten bij pensioenfondsen die naar verwachting veel vragen zullen krijgen met de intrede van het nieuwe pensioenstelsel. Ook het openbaar bestuur heeft de komende jaren mensen nodig om personeel te vervangen dat met pensioen gaat. Voor wie zich wil oriënteren op nieuwe kansen, is het nieuwe Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe een goede plek om in gesprek te gaan, skills in kaart te brengen en te ontdekken waar jouw toekomst ligt. Zij helpen je bij het vinden van nieuw perspectief en het voorkomen van werkloosheid.”

Minder WW-uitkeringen in Groningen

Eind februari 2026 verstrekte UWV 6.264 WW-uitkeringen in de provincie Groningen. Ten opzichte van vorige maand nam de WW licht af met 15 uitkeringen (-0,2%). In heel Nederland nam het aantal WW-uitkeringen in februari 2026 ook licht af met 217 uitkeringen (-0,1%).

Ten opzichte van een jaar geleden nam het aantal WW-uitkeringen in Groningen eveneens af (-2,9%). Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen met 8,4%.

Bron: UWV