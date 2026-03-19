VCP tevreden maar ook realistisch na spannende verkiezingsavond

OLDAMBT – Voor de VCP (Verenigde Communistische Partij) is de verkiezingsavond in Oldambt er een van spanning, opluchting en realisme. Na het bekend worden van de uitslag overheerst tevredenheid, al had de partij gehoopt op een extra zetel.
“Het was echt heel spannend,” vertelt een vertegenwoordiger van de VCP. “Maar de inwoners hebben gesproken.”
De partij geeft aan blij te zijn met de uitkomst, maar spreekt ook openlijk over de verwachtingen vooraf. “We hoopten dat we er nog eentje bij zouden krijgen, zodat we op vier zetels uitkwamen. Maar de kiezer heeft gekozen en die heeft altijd gelijk.”
Na een intensieve campagneperiode wil de partij eerst even tot rust komen. De avond wordt afgesloten in kleine kring met partijgenoten. “We laten het eerst even bezinken en drinken samen nog wat.”
Volgens de VCP stopt het politieke werk echter niet na de verkiezingen. Al snel richten de partijleden hun blik weer op de toekomst. “Vanaf morgen gaan de koppen weer bij elkaar. De strijd gaat gewoon door.”
De afgelopen jaren is volgens de partij niet alleen in verkiezingstijd campagne gevoerd, maar structureel gewerkt aan zichtbaarheid en inzet voor inwoners. “We hebben vier jaar lang keihard ons best gedaan, samen met onze fractie en ondersteuners. Dan moet je ook tevreden zijn met het resultaat.”
Tegelijkertijd kijkt de partij met enige zorg vooruit naar de komende bestuursperiode. De vorming van een nieuw gemeentebestuur en mogelijke samenwerkingen met andere partijen worden cruciaal. “Wij hadden gehoopt op een sterk links en sociaal beleid, liefst samen met andere partijen. Hoe dat eruit gaat zien, moet nog blijken.”
Voor nu overheerst een gevoel van opluchting dat de intensieve campagnetijd voorbij is. “We zijn eerlijk gezegd ontzettend blij dat het achter de rug is,” aldus de VCP.
Malou Vos