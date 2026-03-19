Verkiezingsuitslagen gemeenteraad Westerwolde

WESTERWOLDE – Dit zijn de voorlopige uitslagen bij gemeenteraadsverkiezingen 2026 in Westerwolde.
In totaal konden 20712 inwoners stemmen (kiesgerechtigden). 10776 kiesgerechtigden brachten hun stem uit. Hiermee is het opkomstpercentage 52%.
- Aantal getelde stembiljetten 10776
- Aantal geldige 10689
- Blanco stembiljetten 57
- Ongeldige stembiljetten 30
|1
|Gemeentebelangen
|1969
|4
|2
|Partij van de Arbeid (PvdA)
|662
|1
|3
|CDA
|1629
|3
|4
|Partij voor de Vrijheid (PVV)
|1321
|3
|5
|Groen Links
|859
|2
|6
|VVD
|385
|0
|7
|Samen voor Westerwolde
|1726
|4
|8
|D66
|599
|1
|9
|Westerwolde Lokaal
|429
|1
|10
|BBB
|1110
|2
De stemmen op kandidaten werden op donderdag 19 maart 2026 centraal geteld op één locatie: Verenigingsgebouw De Sprankel in Sellingen.
Aan deze uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële uitslag wordt op donderdag 26 maart 2026 om 10:00 uur vastgesteld tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau in het gemeentehuis te Sellingen.
Bron: Gemeente Westerwolde