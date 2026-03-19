Verkiezingsuitslagen gemeenteraad Westerwolde

Foto: Hilvert Huizing
- Catharina Glazenburg - Radio Westerwolde

WESTERWOLDE – Dit zijn de voorlopige uitslagen bij gemeenteraadsverkiezingen 2026 in Westerwolde.

In totaal konden 20712 inwoners stemmen (kiesgerechtigden). 10776 kiesgerechtigden brachten hun stem uit. Hiermee is het opkomstpercentage 52%.

  • Aantal getelde stembiljetten 10776
  • Aantal geldige 10689
  • Blanco stembiljetten 57
  • Ongeldige stembiljetten 30
1Gemeentebelangen19694
2Partij van de Arbeid (PvdA)6621
3CDA16293
4Partij voor de Vrijheid (PVV)13213
5Groen Links8592
6VVD3850
7Samen voor Westerwolde17264
8D665991
9Westerwolde Lokaal4291
10BBB11102

De stemmen op kandidaten werden op donderdag 19 maart 2026 centraal geteld op één locatie: Verenigingsgebouw De Sprankel in Sellingen.

Aan deze uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële uitslag wordt op donderdag 26 maart 2026 om 10:00 uur vastgesteld tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau in het gemeentehuis te Sellingen.

Bron: Gemeente Westerwolde

