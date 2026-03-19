Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezing Oldambt 2026

- Catharina Glazenburg - Gemeente Oldambt

OLDAMBT – Er is in Oldambt gestemd voor de gemeenteraadsverkiezing van 2026. De voorlopige uitslag van de centrale telling is als volgt:

Partij% van de stemmenAantal stemmen
GROENLINKS / PvdA14,61%2274
Gemeentebelangen Oldambt14,40%2241
VVD11,54%1796
PVV10,74%1671
Verenigde Communistische Partij9,86%1534
CDA9,03%1405
Partij voor het Noorden8,50%1323
SP5,56%865
D665,38%837
ChristenUnie4,65%724
DURF3,34%519
Oldambt Aktief2,41%375

Totaal geldige stemmen: 15.564
Kiesgerechtigden: 32.688
Opkomst: 47,9%

De definitieve uitslag wordt vastgesteld door het centraal stembureau in een openbare zitting op donderdag 26 maart 2026 om 11.00 uur in het gemeentehuis in Winschoten. Dan wordt ook definitief bekend welke kandidaten zijn gekozen (al dan niet met voorkeursstemmen).

Bron: Gemeente Oldambt

