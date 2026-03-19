Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezing Oldambt 2026

OLDAMBT – Er is in Oldambt gestemd voor de gemeenteraadsverkiezing van 2026. De voorlopige uitslag van de centrale telling is als volgt:
|Partij
|% van de stemmen
|Aantal stemmen
|GROENLINKS / PvdA
|14,61%
|2274
|Gemeentebelangen Oldambt
|14,40%
|2241
|VVD
|11,54%
|1796
|PVV
|10,74%
|1671
|Verenigde Communistische Partij
|9,86%
|1534
|CDA
|9,03%
|1405
|Partij voor het Noorden
|8,50%
|1323
|SP
|5,56%
|865
|D66
|5,38%
|837
|ChristenUnie
|4,65%
|724
|DURF
|3,34%
|519
|Oldambt Aktief
|2,41%
|375
Totaal geldige stemmen: 15.564
Kiesgerechtigden: 32.688
Opkomst: 47,9%
De definitieve uitslag wordt vastgesteld door het centraal stembureau in een openbare zitting op donderdag 26 maart 2026 om 11.00 uur in het gemeentehuis in Winschoten. Dan wordt ook definitief bekend welke kandidaten zijn gekozen (al dan niet met voorkeursstemmen).
Bron: Gemeente Oldambt