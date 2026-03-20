Activiteiten bij Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Zaterdag 28 maart Fietsen door oude wierden en lopen van het Middag-Humsterland

13:00 uur – 16:30 uur Café Hamming Hunzeweg 32, Garnwerd



Klaar om vanuit historisch Garnwerd al trappend het unieke Middag‑Humsterland te verkennen? Onderweg pauzeer je bij Aduarderzijl, een van de mooiste plekken van de regio, met weids uitzicht over het Reitdiep.

Je ontdekt bijzondere verkavelingen, oude dijken, borgen en talloze wierden die het landschap zijn karakter geven. Ook fiets je door de vogelrijke Medenertilsterpolder, een topgebied voor weidevogels.

Stap op de fiets en ontdek het unieke landschap en erfgoed van het Middag‑Humsterland!

Zaterdag 28 maart Documentaire De laatste mestbult

16:00 uur – 18:00 uur Forum Groningen en ’t Clockhuys Haren



Stap het veenweidegebied van het Gorecht binnen en ontmoet de boeren die dit kwetsbare landschap vormgeven. De documentaire volgt onder anderen de 90‑jarige Albert Jan Veldman en laat zien hoe hij en een nieuwe generatie zoeken naar balans tussen natuur en landbouw. De laatste mestbult toont een gebied waar boeren en natuurbeheerders samenwerken aan minder CO₂‑uitstoot, betere kansen voor weidevogels en een toekomst waarin mens en natuur samen sterk staan.

Tickets kun je reserveren op de site van Forum Groningen of ’t Clockhuys Haren.

Zondag 29 maart Lezing en wandeling: Ennemaborg en haar bewoners

13:00 uur – 15:30 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda



Duik in de rijke geschiedenis van de borg! Tijdens een korte, beeldende lezing duik je van de 14e eeuw tot nu in het leven van de bewoners en hun positie in de samenleving. Je ziet hoe het landgoed zich door de eeuwen heen ontwikkelde tot wat het nu is.

Daarna wandel je rond de borg en door het park en kun je je goed voorstellen hoe vroegere bewoners hier leefden en werkten.

Bron: Het Groninger Landschap