Afvalrace op OBS Futura in Scheemda

FINSTERWOLDE – 25 leerlingen van groep 7 en 8 van OBS Futura in Scheemda gingen 20 maart met elkaar de strijd aan in een spannende afvalrace voor hun school.
Vijf groepen kregen een emmer afval die ze in estafette moesten scheiden in vijf categorieën. Voor de winnaars was er een moestuinpakket. Na afloop van de estafette gingen de leerlingen zwerfafval rapen in de omgeving van hun school. De leerlingen kwamen terug met twee containers vol afval.
Nederland schoonhouden
De afvalrace werd georganiseerd vanwege de Landelijke Opschoondag. Doel van de dag is Nederland schoon te houden met zo veel mogelijk mensen. In Scheemda werd de dag georganiseerd door de gemeente Oldambt in samenwerking met IVN Groningen. Met de afvalrace en het zwerfvuil opruimen leren kinderen op een speelse manier over afval scheiden en de kringloop in onze natuur.
Bron en foto: Gemeente Oldambt