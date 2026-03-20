Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur, met meziek in streektoal, de spreuk van de zoaterdag, de Dieverdoatsie agenda en een verslag van de priesoetlangen van de 31ste Westerwolder Schriefwedstried van 20 meert in De Oale School Troapelknoal. De winnoars van de verhoalen en gedichten kommen in de oetzending.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Presentatie is deze keer in handen van Henk Guchelaar. Naast de vaste onderdelen, zoals de activiteitenagenda, het weerbericht en de krantenkoppen, besteedt hij aandacht aan de open dag van Natuurbegraafplaats Laude en de nationale buitenles van IVN. Verder horen we hoe een ei te pimpen en hoever het staat met de bouw van de padelbaan in Vlagtwedde.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
