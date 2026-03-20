Harrie Niehof speelt Bie Oom Jocob en Tan Roefie op Deele in Smeerling

SMEERLING – Zanger, gitarist en songschrijver Harrie Niehof speelt Groningstalige blues, roots en folk. Muziekblad Oor spreekt van ‘warmbloedige liedjes over lonkende verten, leven en de liefde, melancholiek luistervoer voor rusteloze zielen. Op zaterdagavond 30 mei speelt hij vanaf 20.00 uur in intieme sfeer Bie Oom Jokob en Tan Roefie op Deele in Smeerling. Het aantal kaarten is beperkt, vol is vol.
Met zijn veelgeprezen programma en cd Café Op Driefklaai verhaalde Harry Niehof over het leven op het Hogeland, het gebied van de aardbevingen, het gebied waar de dorpelingen nog pal voor elkaar staan. RTV Noord uitte zijn waardering hiervoor door hem de Grunny Award 2017 toe te kennen. Intussen kan Niehof putten uit een repertoire van meer dan honderd liedjes, waardoor elk concert weer anders is. Hij begeleidt zichzelf op gitaar, in zijn kenmerkende percussieve fingerpicking-stijl.
Popmagazine Heaven: ‘Blues, roots en folk klinken allemaal door in zijn liedjes, waar hij ook altijd wat droge Groninger humor doorheen roert. Hij mag wat ons betreft nationaal doorbreken. Ook de Volkskrant is lovend: “Drenthe zal de titel ‘Bluesprovincie van Nederland’ in het vervolg moeten delen met Groningen. De melancholieke, maar zeker niet zwaarmoedige teksten in Gronings dialect sluiten perfect aan bij zijn fingerpicking gitaarstijl.”
Met zijn cd Straks is t weer janken won Niehof de Streektaalprijs van Dagblad van het Noorden. En zijn cd Golf noa golf werd door NewFolkSounds uitgeroepen tot beste streektaal-cd van 2010.
Het concert van Harrie Niehof Bie Oom Jokob en Tan Roefie op Deele vindt plaats op zaterdagavond 30 mei vanaf 20.00 uur in de Davy Crockethoeve, Smeerling 19 in Smeerling. Kaarten zijn zolang de voorraad strekt verkrijgbaar bij Snackbar ’t Wold in Onstwedde, Blokker Vlagtwedde, per e-mail via oomjokobentanroefie@gmail.com of telefonisch op 06 – 249 255 32.
Bron: Ten Have Tekst