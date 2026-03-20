Hazelhoff Vlagtwedde gaat na overname verder als Bosch Workshop Partner Auto Hazelhoff

VLAGTWEDDE – Autobedrijf Hazelhoff Vlagtwedde gaat na 45 jaar over in andere handen. Oprichters Gerrit en Gerry Hazelhoff hebben bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 2 april hun bedrijf verkocht aan Bernie en Liesanne Oosterhuis uit Winschoten. Zij zijn geen onbekenden in de autowereld, ze zijn ook eigenaar van Auto Jansingh in hun woonplaats.

De nieuwe eigenaren zetten het bedrijf op dezelfde voet voort, met sterke nadruk op service. “In de autobranche valt en staat alles met het bieden van service”, weet Bernie uit ervaring. “Voor onze trouwe klanten zetten wij graag een stapje extra.” Op de vraag of er bij de overname veel verandert voor klanten, zegt de nieuwe eigenaar: “We zetten het bedrijf op dezelfde voet voort. Dat betekent dat we een universeel garagebedrijf zijn dat onderhoud en reparaties verricht aan alle merken en types auto’s. De monteurs Nick en Stefan blijven bij ons werken. Ook blijven we een handel in jonge occasions. Verder blijft de naam Hazelhoff op de gevel staan omdat dit een bijzonder sterke naam in de regio is.”

Er zijn wel kleine veranderingen. Zo wordt de naam gewijzigd van Hazelhoff Vlagtwedde BV in Auto Hazelhoff. Verder gaat het bedrijf over van Bosch Car Service naar Bosch Workshop Partner, maar daarvan zal de klant niet of nauwelijks iets merken. Oosterhuis blijft ook eigenaar van Auto Jansingh: “Bij ons bedrijf in Winschoten zaten we aan de grenzen van onze groei. We wilden wel graag doorontwikkelen, daarom was de overname van Hazelhoff Vlagtwedde voor ons een prachtige kans.”

45 jaar

Gerrit Hazelhoff begon op zijn 22e met een garagebedrijf in een deel van het pand aan de Vledderkamp in Vlagtwedde waar zijn vader een landbouwmechanisatiebedrijf runde. “De roots van ons bedrijf liggen rond 1920, toen mijn oudoom Roelof Teijen daar een handel begon in onder meer kolen en dorsmachines. Mijn vader maakte er een landbouwmechanisatiebedrijf van, maar mijn hart lag altijd bij auto’s”, vertelt Gerrit. Zijn bedrijf heette in eerste instantie Hazelhoff Autosport en was met name gespecialiseerd in velgen en banden. Als één van de eersten van Nederland werd het een Bosch Car Service.

Eind jaren negentig wilde buurman Huls Worst het pand van Hazelhoff graag overnemen voor een uitbreiding van de worstenfabriek. Het autobedrijf verhuisde toen naar de zichtlocatie aan de Feenselweg 15 in Vlagtwedde, waar het nog altijd is gevestigd. Terugblikkend op de afgelopen 45 jaar zegt Gerrit: “Als eigenaar van een autobedrijf maak je heel wat mee. Het is goede tijden, slechte tijden. Ik neem afscheid met gemengde gevoelens, maar ben vooral blij dat ons bedrijf een uitstekende nieuwe eigenaar krijgt.”

Afscheid

Na 45 jaar willen Gerrit en Gerry Hazelhoff niet met stille trom vertrekken. Ze willen graag gepast afscheid nemen van hun klanten en zakelijke relaties. Daarom is er op zaterdag 28 maart van 9.00 tot 17.00 uur de hele dag gelegenheid om even binnen te lopen, een praatje te maken, afscheid te nemen en kennis te maken met de nieuwe eigenaren Bernie en Liesanne Oosterhuis.

