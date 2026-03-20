Her Majesty neemt publiek mee op muzikale reis door Los Angeles

VEENDAM – Op vrijdag 27 maart 2026 staat de succesvolle band Her Majesty op het podium van theater vanBeresteyn met de voorstelling Los Angeles City Trip. Na de veelgeprezen San Francisco City Trip reizen de mannen ditmaal muzikaal verder langs de Amerikaanse westkust, naar de stad waar vanaf het midden van de jaren zestig een ongekende poprevolutie ontstond.
In Los Angeles City Trip neemt Her Majesty het publiek mee naar West Hollywood, waar de West Coast-pop tot bloei kwam. Aan de hand van tijdloze muziek, sfeervolle beelden en boeiende anekdotes vertellen de muzikanten het verhaal van een bijzondere periode in de popgeschiedenis. Het publiek maakt een muzikale reis langs legendarische artiesten en bands die hun carrière in Los Angeles zagen opbloeien, zoals The Byrds, Buffalo Springfield, Crosby, Stills, Nash & Young, The Doors en The Mamas & the Papas.
Boven dit alles hangen de muzikale engelen van Los Angeles: The Beach Boys, die een belangrijke rol speelden in de ontwikkeling van de West Coast-sound.
Met hun kenmerkende liefde voor detail, sterke samenzang en indrukwekkend muzikaal vakmanschap weet Her Majesty de sfeer van deze iconische muziekperiode tot leven te brengen. Het resultaat is een avond vol herkenning, verhalen en muziek van uitzonderlijke kwaliteit.
Datum: Vrijdag 27 mrt 2026
Aanvang: 20.15 uur
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
