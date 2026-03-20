Her Majesty neemt publiek mee op muzikale reis door Los Angeles

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 20 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN PAAR WOLKENVELDEN | ZONNIGE LENTEDAGEN

Het is ook vandaag weer een vrij zonnige tot zonnige dag, al is er vanochtend soms wat meer bewolking. Maar in de loop van de dag blijft daar weinig of niets van over en het eindigt vandaag bijna onbewolkt. Toch is er wat veranderd want door een zwakke tot matige wind noord-noordoostenwind is er frissere lucht gekomen en daardoor is de maximumtemperatuur vanmiddag maar 11 graden.

Vannacht daalt het naar 2 of 3 graden en er kan vannacht ook weer wat vorst aan de grond optreden, met wat mistvorming. Maar de zon zal het morgen vrij snel opwarmen. De temperatuur gaat omhoog naar 12 á 13 graden en dat is iets boven-gemiddeld voor de eerste dagen van de lente: gemiddeld wordt het nu 10 of 11 graden. Het is ook weer zonnig met misschien een paar kleine stapelwolken.

Zondag wordt het 13 á 14 graden. Het is ook dan zonnig, maar maandag komt er uit het westen wat bewolking. Het is dan nog droog en dat lijkt ook dinsdag zo te zijn, pas woensdag is er een redelijke kans op wat regen. Maximum na het weekend rond 13 graden, maar vanaf woensdag een paar graden lagere temperatuur.