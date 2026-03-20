Herdenk verzetsvrouwen in wandeltocht op 11 april

WESTERBORK, ASSEN – Op zaterdag 11 april 2026 wordt de de Vrouwenmars gelopen.
In april 1945 zaten in Kamp Westerbork 116 Nederlandse verzetsvrouwen gevangen. De jongste was 17, de oudste 72 jaar. Terwijl de bevrijding op handen was, werden ze door Duitse bewakers mee op sleeptouw genomen en moesten ze gedwongen drie nachten lopen. Ze hadden geen idee waarheen en wat er met hen zou gebeuren. Ze liepen van Westerbork, naar Assen tot voorbij Grijpskerk. Daar werden ze uiteindelijk vrijgelaten.
Deze tocht staat bekend als de Vrouwenmars en op zaterdag 11 april 2026 wordt ter nagedachtenis aan deze vrouwen een herdenkingswandeltocht gehouden. De route loopt zoveel mogelijk over
het traject dat de vrouwen toen moesten lopen. Iedereen (m/v/x) kan meelopen.
De wandeltocht loopt dit jaar van Herinneringscentrum Kamp Westerbork naar Assen (20 km). Bij de openingsceremonie worden de namen van alle 116 vrouwen opgelezen en spreekt een nabestaande. Naast de 20 km-tocht is er een herdenkingswandeltocht met rondleiding (6 km) op het kampterrein.
We roepen iedereen op aan deze tocht mee te doen om de vrouwen te herdenken die opkwamen voor onze vrijheid. Inschrijving kan via www.vrouwenmars1945.nl en op deze site is ook praktische informatie te vinden.
Documentaire
Over de Vrouwenmars1945 is onlangs een film gemaakt. De documentaire is gebaseerd op dagboeken en een interview uit 1985 met verzetsstrijdster en overlevende Riek Sennema uit Zuidhorn. De film gaat op vrijdag 10 april in première in De Nieuwe Kolk (DNK) in Assen. Daarna volgt vertoning in filmhuizen, waaronder Forum Groningen. RTV Noord en RTV Drenthe zenden de documentaire uit rond 4 en 5 mei.
Bron: Rixt van Gosliga