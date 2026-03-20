Jan Henk de Groot & Bolotny Kwartet brengen ‘Nomoaden in de polder’ naar d’Rentmeester

VALTHERMOND – Op zondag 29 maart vormt Concertboerderij d’Rentmeester het decor voor een
bijzondere muzikale ontmoeting. In Nomoaden in de polder slaat Jan Henk de Groot een nieuwe weg in en verkent hij samen met klassiek geschoolde musici het Groninger landschap in lied en klank.
Jan Henk de Groot staat bekend als troubadour met gitaar en als een verhalenverteller pur sang. In deze voorstelling laat hij zijn vertrouwde vertrekpunt bewust los. Zijn liedjes, diep geworteld in het Groninger land, krijgen een nieuwe gelaagdheid in samenwerking met het Bolotny Kwartet. Dit ensemble, geleid door meesterviolist Sergiy Bolotny en aangevuld met klarinettist Joost van Rheeden, brengt een rijk palet aan klankkleuren samen.
De ontmoeting tussen Groninger volksmuziek en klassiek geschoolde musici blijkt verrassend vanzelfsprekend. Waar De Groot normaal solo op het podium staat, ontstaat hier een gelijkwaardig samenspel. Liedjes worden opnieuw ingekleurd door verfijnde arrangementen, waarbij melodieën verschuiven van gitaar naar viool en klarinet. Bekende nummers krijgen zo een nieuw karakter, terwijl er ook ruimte is voor nieuw werk dat speciaal voor deze voorstelling werd geschreven.
De natuur vormt de rode draad in het programma. Landschap, stilte en beweging klinken door in elk nummer. Sommige stukken worden voor het eerst live gespeeld, wat de voorstelling een extra spanning en frisheid geeft.
Voor De Groot betekent deze samenwerking een stap buiten zijn comfortzone. Juist die zoektocht maakt het concert levendig en oprecht. De combinatie van het nieuwe en zichtbaar spelplezier zorgt voor een warm en intens geheel waarin twee muzikale werelden samenkomen.
Datum: vrijdag 20 maart | 15:00
Locatie: Concertboerderij d’Rentmeester, Valthermond
www.drentmeester.nl
Bron: Elise Kerner