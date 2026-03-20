KC Beukenlaan doet mee aan NLdoet

BLAUWESTAD – Ook dit jaar doet KC Beukenlaan enthousiast mee aan NLdoet.
Op vrijdag 20 maart zijn de leerlingen van groep 8 samen met vrijwilligers aan de slag gegaan bij de Wilgenborg in Blauwestad. Rond half tien kwamen de 22 leerlingen aan op locatie, waar zij in groepjes uiteen gingen om verschillende werkzaamheden uit te voeren.
Zo hebben de kinderen gesnoeid bij de kleine Wilgenborg, fruitbomen geplant en grond verrijkt door wormen te verspreiden rondom de grote Wilgenborg. Met deze activiteiten leverden zij een waardevolle bijdrage aan het onderhoud en de verbetering van de natuurlijke omgeving.
Naast het harde werken was er ook ruimte voor creativiteit. Van de gesnoeide takken mochten de leerlingen hun eigen bonsai maken, die zij mee naar huis konden nemen als aandenken aan deze bijzondere dag.
Na deze natuurbeleving werd het vuur van de barbecue aangestoken en konden de leerlingen genieten van een welverdiende hamburger.
De ochtend stond in het teken van samenwerken, leren en plezier maken. De leerlingen hebben niet alleen praktisch werk verricht, maar ook veel geleerd over natuurbeheer en het belang van een gezonde bodem.
André Dümmer